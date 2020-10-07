河馬狠咬男童拖入水中亂甩　找到時已成殘屍！民眾石塊木棍難救援

記者張寧倢／綜合報導

肯亞一名男童在維多利亞湖（Lake Victoria）玩耍時，突然被湖中一隻河馬咬住，並拖入水中，一旁目擊民眾拿起石塊向河馬用力丟擲，試圖拯救這名男童，但似乎無劑於事，最後男童被找到時已傷重不治。

根據《太陽報》報導，肯亞姆比塔（Mbita）小鎮的居民9月16日如往常一樣聚集於維多利亞湖畔洗衣服，一旁正開心玩耍的男童突然被湖中竄出的河馬咬住，拖入了混濁的水中，最後因遭到嚴重襲擊而傷重不治。

由目擊者拍攝到的影片可以看到，居民們全部衝向岸邊，拿起手邊的石塊、木棍丟向河馬，有的人大聲喊叫，有的人向耶穌禱告，希望男孩能逃出河馬的血盆大口，但他仍被拖離岸邊越來越遠。據報導，河馬最後雖然「釋放了」這名男童，但他早已因傷勢過重而身亡，屍體隨後也被尋獲。

▲肯亞男童遭河馬拖入水中，附近居民緊急衝向岸邊救援。（圖／翻攝自YouTube／Caizer adolfer）

居民受訪表示，過去4個月以來，河馬就一直威脅著當地居民，使得漁民無法在晚上出航，警察可以用槍把他們嚇跑，但平民沒有武器，沒有能力這樣做。海灘管理單位主席英迪提（William Onditi）表示，當地政府已經要求肯亞野生動物管理局在附近建立一個應急小組，「無論牠們何時離開水面，都應該有官員隨時待命以馴服牠們。」

▲河馬把男童咬住後拖入水中，並且離岸越來越遠。（圖／翻攝自YouTube／Caizer adolfer）

報導指出，肯亞維多利亞湖與奈瓦沙湖（Lake Naivasha）地區的河馬與鱷魚攻擊事件急遽增加，自1月以來已經有至少9人死於動物的襲擊。2018年8月一名66歲台灣遊客在奈瓦沙湖拍攝河馬時遭到攻擊，失血過多身亡，同行的另一名台灣友人也受傷送醫。