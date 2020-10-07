好市多599元牛仔褲「雙膝慘黑一片」洗不掉！內行嘆：失敗的製程

▲好市多買牛仔褲，原PO膝蓋慘黑！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

就怕新的深色衣褲會染色，一般人洗淨後才敢穿！不過有女網友哀號，日前在美式賣場買了黑色牛仔褲，下水晾乾後接著穿一天出門，結果晚上回家雙膝全被染黑，就連用肥皂猛搓，染料也洗不掉。文章貼出後，過來人建議，需要用醋稀釋浸泡定色，也可重複多次該步驟，才能確保染退色發生。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼表示，9月底在好市多南崁店買了一件黑色牛仔褲，返家準備剪標時，卻發現染退色狀況嚴重，甚至連原PO雙手都被染黑，因此趕緊丟洗衣機洗淨，沒想到下場更崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我以為下水洗過之後會好一點！」豈料打著如意算盤的原PO錯了，她表示昨（6）日穿牛仔褲一整天，返家脫褲後，發現膝蓋黑一片，甚至洗澡拿肥皂刷洗，根本洗不掉染料。

討拍文貼出後，網友們驚呼，「快別再穿了！身體會慢性吸收這些染料，傷身呢」、「599元太便宜了，我相信一分錢一分貨啊」、「那如果買白色，穿了可以有美白效果」、「我買藍色的、沒有染色情形，而且我覺得蠻好穿耶，彈性很好，還會想買一件說」、「直接退貨」。留言串也釣出苦主，「我也是買黑色回家剪標時，發現手變黑的，已下水洗過還沒穿，看你發文有點害怕」、「我也有買，下水洗水整個超嘿！穿上後腿也染黑，晚上洗澡還賣力刷腿」。



另一票網友分享知識，「很多衣服褲子都有染色劑，我會泡水換水重複多次，到完全沒有染色劑泡出來耶」、「用水跟白醋1：1泡24小時，然後洗乾淨可以定色」、「可以泡鹽水或醋定色，醋比較臭怕難洗，我們以前唸書自己印衣服有定色過」、「這個擦嬰兒油等五分鐘就可以擦掉了，新衣服最好回家先浸泡清洗後再穿」。不過有內行透露，「好的染色在工廠就要定色完成！（不論深淺色），會流色就是偷工或失敗的製程，在染整廠做了三年的我所知」。

▼網友熱議！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

