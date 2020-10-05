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台中4.1地震！民眾未獲手機預警提醒　盧秀燕：改3級就發簡訊

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▲盧秀燕表示，將研議將地震警報級數下修至3級。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，將研議將地震警報級數下修至3級。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新社區4日凌晨發生4.1級有感地震，不料新社民眾卻沒有收到國家防災中心的警報簡訊，市議員陳文政和羅廷瑋5日質詢市府未來如何防範？市長盧秀燕表示，台中市地震級數設定在4級，超過才會發出警報簡訊，而4.1級剛好在邊緣，因此市府將研議比照台北市下修至3級就發簡訊。

台中市新社區4日凌晨3點46分發生一起有感地震，對曾經深受921大地震災難的民眾而言，更是有如驚弓之鳥，部份民眾嚇得逃出門外，但有民眾事後發現，當時並沒有收到國家災防中心傳來的地震手機警報訊息。

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陳文政和羅廷瑋上午質詢市長盧秀燕和消防局長曾進財，曾說，台中市級數設定4級，一旦震度超過4級，中央才會發出簡訊，而台北市老舊大樓居多，因此從嚴設定在3級。

盧秀燕表示，中央氣象局是依據各縣市設定的級數而發布手機警報簡訊，目前台中市設定級數為4級，此次地震級數4.1級，剛好在邊緣，因此市民手機沒有收到簡訊。

她說，基於台中市廣大民意需求，以及高樓大廈也多，為了保障市民安全，市府將比照台北市設定的3級，向中央氣象局提出申請，下修預警提醒至3級，盼藉此防範於未然。

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