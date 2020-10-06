　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普推特治國！勝選後「與民溝通」狂發1萬則　前官員怒：別再發了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普就任後發佈1萬多則貼文，被評為「推特治國」。（圖／達志影像）

▲川普就任後發佈1萬多則貼文，被評為「推特治國」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／整理報導

美國11月3日即將迎來總統大選，而回顧上一屆總統大選，川普2016年11月憑著驚人氣勢代表共和黨擊敗代表民主黨競選的希拉蕊，成為美國第45任總統，當時行銷專家皆認為，川普之所以能勝選，推特、臉書等社群網站絕對是不容忽視的重要功臣。

而川普就任後，仍持續倚靠其獨特的個人風格在推特上不斷發文，被譏為是「推特治國」，卻也突破總統一職在傳統上的框架，除在推特上讚美自己、公開抨擊盟國、宣布對中國貨品加徵關稅、炒手下魷魚、攻擊反對派人士，甚至連與北韓最高領導人金正恩的會談時間地點等細節，都搶在官方未表達任何正式立場前率先公開，引爆在網路上的聲量。

回顧川普競選總統的2016年，當時川普與希拉蕊都在臉書上開設粉絲專頁，其中川普累積1300多萬名粉絲、而希拉蕊則累積900萬名粉絲；而在該年10月，川普在臉書粉絲專頁短短12天內便進行33場直播，希拉蕊在9天內僅進行11場直播。雖說希拉蕊陣營每天貼文則數較平均，川普陣營則是隨著該日熱門話題與討論度調整貼文則數，然而這也是希拉蕊網路聲量與人氣敗於川普的原因之一。

而當時川普在推特上有1400萬名追蹤者，超過希拉蕊的1100萬名，推文數量也是超過3倍之多。

▲▼川普2016年憑藉著推特、臉書等網路聲量擊敗希拉蕊。（圖／達志影像）

▲川普2016年憑藉著推特、臉書等網路聲量擊敗希拉蕊。（圖／達志影像）

美媒《紐約時報》就曾在去年11月、距離美國總統大選倒數365天之際分析川普的推特發文，發現其就任總統後就發了超過1萬多則，完整呈現其「推特治國」的理念。該報導指出，推特對於川普而言是勝選的一大利器，前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）直接表明，「他需要發佈推文，就如同人類需要吃飯。」

其實從2016年選前至今，川普的推特長期以來是外界關注的焦點，不管是川普親自發出的貼文、幕僚代為轉發的貼文、轉貼來自其他專頁的貼文，都能夠從中洞悉川普的想法與其核心價值；然而過度的撰寫、轉發貼文，似乎降低其參考價值。

不少專家學者認為，川普長期以來透過推特與國民、外界溝通的方式，就如同一把雙面刃，人們往往會認為川普在發文前沒有進行過多思考，且往往造成川普的推文內容與幕僚、甚至政府內部皆不同調的問題。

美國哥倫比亞廣播公司資深主持人西弗（Bob Schieffer）2017年接受《美國之音》採訪時就曾表示，希望川普停止使用推特，「發推文或許對總統候選人而言有令人驚嘆的效果；但對總統來說，我很懷疑這是否是合適的手段。」

曾擔任過負責公共外交的前國務次卿葛萊斯曼（James Glassman）也表示，「如果我是川普的幕僚長，我會建議他別再濫發推文了！若是不斷用推特發表聲明，最終會失去權威性。」

▲▼2018年6月新加坡川金會，川普曾在推特事先公開會談地點與時間。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年6月新加坡川金會，川普曾在推特事先公開會談地點與時間。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》也曾在川普就職以前進行民意調查，發現將近70%的美國民眾都對川普使用推特抱持負面看法；只有26%的民眾對川普使用推特抱持正面看法，認為總統能直接與民眾進行溝通。

《紐約時報》曾檢視川普上任後發佈的1萬多則推文，其中2026則推文用來讚美自己、132則貼文用於讚美獨裁者、抨擊盟邦的貼文有233則，而其他5889則貼文都用來攻擊他人，上至企業高層、歷屆政府、民主黨執政地區，下至運動員，所有不滿意的人都能成為被抨擊的對象。

而川普在就任後，其在推特上的發文也充分突顯出矛盾漸深的美中關係，且能觀察出其濃厚的美國本位主義，在與德國、日本、南韓等盟邦的關係上也多有所著墨，批判盟邦不願多分攤軍費；而在新冠肺炎（COVID-19）防疫上，個人帳號與競選帳號曾轉發接受福斯電視採訪的影片，內容宣稱兒童對新冠病毒幾乎免疫，被推特官方判定為假消息；另外在選票郵寄議題上也曾在推特發表高見，稱此制度可能會有作弊、造假等疑慮，被推特官方認定為假消息。

甚至直到30日與拜登的首場總統辯論會，川普仍在一個半小時內發出35則貼文，繼續狂嗆拜登，「如果在新冠疫情上聽拜登的，可能有數百萬人死亡」、「我當總總統的47個月，都比拜登在47年裡做得還要多。」

►辯論台上吵…川普同步狂發「35則推特」狂罵！　拜登也不甘示弱

►更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼追思會31藝人21首歌　排隊人龍繞了一圈華山
六月嫁李易9年：真的走不下去了！ 每天吵架…受夠他不成熟
印度少年神預測疫情時間點、中印衝突　12月還有「超級大災難」
教召玩真的！明年結合「常備基地」1年1訓、一次14天
今晚小鬼追思會「曲目曝光」　蕭敬騰、楊丞琳大咖全來了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

毒蟲兒「裝飾劍」割下母親頭顱…再塞進冰箱！　舉國旗喊：我投降

被25年好友戴綠帽！他用妻子手機引誘小王幽會　爆頭洩憤再焚屍

美FDA提案確保「疫苗緊急授權」嚴格標準　紐時：在白宮卡關

世貿閉門會議　中國指美國禁TikTok、WeChat違反WTO規定

諾貝爾物理學獎今揭曉！「最多3名得主」再引熱議　量子力學呼聲高

印度少年神預測！新冠疫情襲全球　後續預言更可怕…災難持續到明年

川普推特治國！勝選後「與民溝通」狂發1萬則　前官員怒：別再發了

「以為自己可以改變他」　新娘婚禮宴客卻被吃醋新郎當眾打死

防川普「口水洗禮」事件再上演！美副總統辯論會加設塑膠板

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

毒蟲兒「裝飾劍」割下母親頭顱…再塞進冰箱！　舉國旗喊：我投降

被25年好友戴綠帽！他用妻子手機引誘小王幽會　爆頭洩憤再焚屍

美FDA提案確保「疫苗緊急授權」嚴格標準　紐時：在白宮卡關

世貿閉門會議　中國指美國禁TikTok、WeChat違反WTO規定

諾貝爾物理學獎今揭曉！「最多3名得主」再引熱議　量子力學呼聲高

印度少年神預測！新冠疫情襲全球　後續預言更可怕…災難持續到明年

川普推特治國！勝選後「與民溝通」狂發1萬則　前官員怒：別再發了

「以為自己可以改變他」　新娘婚禮宴客卻被吃醋新郎當眾打死

防川普「口水洗禮」事件再上演！美副總統辯論會加設塑膠板

常吃柑橘恐胃食道逆流！改「6習慣」秒見效…醫：睡覺姿勢也有差

陳水扁沒講介壽路改名的秘密　陳學聖：只有兩公家建築好喬

柴犬傻傻盯著公園舞者　下一秒「跳圈、轉圈」加入舞蹈

國慶衝南投！日月潭「音樂嘉年華」開跑　騎鐵馬吃美食再聽嗨歌

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

沒那麼好康！租到房東死就送房「還有2條件」　網譙：變相割韭菜

第三期前瞻2300億舉債支應　「城鄉建設」編741億占大宗

東方航空乘客拒戴口罩　警上機把人帶走…拖2小時終於起飛

史上首位初登板在季後賽的菜鳥投手　光芒火球男寫紀錄

花不到百萬元就可以買到房　金聯平價宅最低總價95萬元

國際熱門新聞

影／川普出院了！只待3晚「閃電離開」

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

即／川普出院後影片2連發

白宮女發言人確診　2助理也中了

印度少年神預測　災難持續到明年

暴力性愛！26歲辣媽只穿裙慘死血泊中

明尼蘇達州湖水驗出新冠病毒　疑游泳汙染

法國酒吧供免費Wi-Fi　老闆被捕

日亞航退出日本　彭博：全亞航也快了

川普要出院了！　白宮醫曝身體狀況

賤民女性侵案　印度警：國際陰謀

白宮染疫人數擴大！女發言人宣布確診

道瓊漲465點！川普要出院了　三大指數齊升

更多熱門

相關新聞

防口水洗禮再上演！美副總統辯論會加設塑膠板

防口水洗禮再上演！美副總統辯論會加設塑膠板

美國總統川普在2020總統大選首場電視辯論會的2日後宣布確診新冠肺炎，投下震撼彈，嚇得高齡77歲的對手拜登也趕緊去篩檢，所幸結果呈陰性。然而雙方副手彭斯與賀錦麗即將於7日舉辦首場副總統辯論，主辦單位在接受醫療顧問的評估後，決定在講台上加裝塑膠隔板，避免飛沫傳染。

蓬佩奧抵日　美媒曝：要孤立中國

蓬佩奧抵日　美媒曝：要孤立中國

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

川普一下機就脫口罩！「行動病毒」橫掃白宮

川普一下機就脫口罩！「行動病毒」橫掃白宮

女嬰出生1個月　遭父抓胸撞門亡

女嬰出生1個月　遭父抓胸撞門亡

關鍵字：

北美要聞日韓要聞川普拜登2020美國總統大選美選花絮

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

謝忻不倫認了「身心崩潰」失眠1年！改行教音樂

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面