川普推特治國！勝選後「與民溝通」狂發1萬則　前官員怒：別再發了

▲川普就任後發佈1萬多則貼文，被評為「推特治國」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／整理報導

美國11月3日即將迎來總統大選，而回顧上一屆總統大選，川普2016年11月憑著驚人氣勢代表共和黨擊敗代表民主黨競選的希拉蕊，成為美國第45任總統，當時行銷專家皆認為，川普之所以能勝選，推特、臉書等社群網站絕對是不容忽視的重要功臣。

而川普就任後，仍持續倚靠其獨特的個人風格在推特上不斷發文，被譏為是「推特治國」，卻也突破總統一職在傳統上的框架，除在推特上讚美自己、公開抨擊盟國、宣布對中國貨品加徵關稅、炒手下魷魚、攻擊反對派人士，甚至連與北韓最高領導人金正恩的會談時間地點等細節，都搶在官方未表達任何正式立場前率先公開，引爆在網路上的聲量。

回顧川普競選總統的2016年，當時川普與希拉蕊都在臉書上開設粉絲專頁，其中川普累積1300多萬名粉絲、而希拉蕊則累積900萬名粉絲；而在該年10月，川普在臉書粉絲專頁短短12天內便進行33場直播，希拉蕊在9天內僅進行11場直播。雖說希拉蕊陣營每天貼文則數較平均，川普陣營則是隨著該日熱門話題與討論度調整貼文則數，然而這也是希拉蕊網路聲量與人氣敗於川普的原因之一。

而當時川普在推特上有1400萬名追蹤者，超過希拉蕊的1100萬名，推文數量也是超過3倍之多。

▲川普2016年憑藉著推特、臉書等網路聲量擊敗希拉蕊。（圖／達志影像）

美媒《紐約時報》就曾在去年11月、距離美國總統大選倒數365天之際分析川普的推特發文，發現其就任總統後就發了超過1萬多則，完整呈現其「推特治國」的理念。該報導指出，推特對於川普而言是勝選的一大利器，前白宮顧問康威（Kellyanne Conway）直接表明，「他需要發佈推文，就如同人類需要吃飯。」

其實從2016年選前至今，川普的推特長期以來是外界關注的焦點，不管是川普親自發出的貼文、幕僚代為轉發的貼文、轉貼來自其他專頁的貼文，都能夠從中洞悉川普的想法與其核心價值；然而過度的撰寫、轉發貼文，似乎降低其參考價值。

不少專家學者認為，川普長期以來透過推特與國民、外界溝通的方式，就如同一把雙面刃，人們往往會認為川普在發文前沒有進行過多思考，且往往造成川普的推文內容與幕僚、甚至政府內部皆不同調的問題。

美國哥倫比亞廣播公司資深主持人西弗（Bob Schieffer）2017年接受《美國之音》採訪時就曾表示，希望川普停止使用推特，「發推文或許對總統候選人而言有令人驚嘆的效果；但對總統來說，我很懷疑這是否是合適的手段。」

曾擔任過負責公共外交的前國務次卿葛萊斯曼（James Glassman）也表示，「如果我是川普的幕僚長，我會建議他別再濫發推文了！若是不斷用推特發表聲明，最終會失去權威性。」

▲2018年6月新加坡川金會，川普曾在推特事先公開會談地點與時間。（圖／達志影像／美聯社）

《華爾街日報》也曾在川普就職以前進行民意調查，發現將近70%的美國民眾都對川普使用推特抱持負面看法；只有26%的民眾對川普使用推特抱持正面看法，認為總統能直接與民眾進行溝通。

《紐約時報》曾檢視川普上任後發佈的1萬多則推文，其中2026則推文用來讚美自己、132則貼文用於讚美獨裁者、抨擊盟邦的貼文有233則，而其他5889則貼文都用來攻擊他人，上至企業高層、歷屆政府、民主黨執政地區，下至運動員，所有不滿意的人都能成為被抨擊的對象。

而川普在就任後，其在推特上的發文也充分突顯出矛盾漸深的美中關係，且能觀察出其濃厚的美國本位主義，在與德國、日本、南韓等盟邦的關係上也多有所著墨，批判盟邦不願多分攤軍費；而在新冠肺炎（COVID-19）防疫上，個人帳號與競選帳號曾轉發接受福斯電視採訪的影片，內容宣稱兒童對新冠病毒幾乎免疫，被推特官方判定為假消息；另外在選票郵寄議題上也曾在推特發表高見，稱此制度可能會有作弊、造假等疑慮，被推特官方認定為假消息。

甚至直到30日與拜登的首場總統辯論會，川普仍在一個半小時內發出35則貼文，繼續狂嗆拜登，「如果在新冠疫情上聽拜登的，可能有數百萬人死亡」、「我當總總統的47個月，都比拜登在47年裡做得還要多。」

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