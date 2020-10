川普醫院外「開車巡禮」僅戴口罩　醫生火大開罵：簡直瘋了！

▲川普搭車短暫出院,向支持者揮手。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普美東時間4日突然搭乘座車來到院外,在車內熱情地向支持者揮手致意。儘管此舉讓支持他的選民情緒高昂,院方也說川普的病情已經好轉,但仍有醫生痛批,川普搭車外出的行為非常不負責任,尤其在車內的隨扈都必須接受14天隔離,甚至可能有生命危險。

川普4日上傳最新影片,表示會給守在沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)外的支持者們一個「小驚喜」,不到一小時後便搭乘座車來到院外,在車內戴著口罩向支持者們揮手、比讚,川粉們則熱情激動。

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity.