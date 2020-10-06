台鐵「新竹便當」要價180元！5天只賣678個　便當盒還跟淘寶同款

▲台鐵便當新商標亮相。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局「台鐵便當新竹概念店」於10月1日開幕，並於10月1日至10月11日每日中午限量供應三款鹹香、醬香、花香的新竹風味便當，每份180元。網友質疑，便當定價過高，直言「基本時薪160元結果便當賣180元」，此外也被發現便當盒與淘寶商品同款，最便宜的竟只要13元。

配合新竹台鐵便當概念店啟用與2020年台灣設計展於新竹市正式開展，台鐵局表示，10月1日至10月11日每日中午限量供應三款鹹香、醬香、花香的新竹風味便當，每份180元。

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相比過往60元的親民招牌便當，新竹風味便當價差3倍之多，許多網友紛紛留言「貴鬆鬆」、「這在新竹根本頂級美食」、「180不會點肯德基XL套餐?」、「一個便當180我還是吃麥當勞」、「這種分量賣180？賣給網美拍照打卡用的吧」、「吃個止餓的東西，炒那高價」。

▲▼台鐵限量販售三款新竹風味便當。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，10月1日至5日「新竹特色便當」，共銷售678個；台中餐廳製作供應至新竹經典「台鐵便當」共銷售1,727個。

不只如此，新竹風味便當使用的便當盒，也被外界發現是與淘寶商品同款，為一次性紙質餐盒，且同款商品在淘寶上價差極大，便宜的只要新台幣13元，比較貴的則要價破千元。而在新竹設計展間，新竹福華飯店也推出米粉便當，使用的也是同款便當盒。

▲▼台鐵新竹風味便當便當盒與淘寶商品同款。（圖／翻攝自淘寶）

另外，台鐵日前被質疑新竹風味便當標案內定，台鐵局說明，該案於9月25日第一次議價不成廢標一次，第二次議價於29日才完成決標，符合採購法相關規定。且與設研院經多次討論與多方評估，以委由華膳空廚來合作製作為較佳方案。

台鐵局表示，新竹特色便當所有餐食皆為當天烹調，檢附烹調溫度記錄，與臺鐵便當於中央廚房當天現作精神相同，提供即食便當餐食，限當餐食用，若在食用時限內沒有販售完畢，則依據規定辦理退飯，不再銷售處理，新竹特色便當使用華膳空廚使用環保便當包材亦通過廠商評核，並有提供檢驗合格證明文件。

新竹2020台灣設計展10月1日至11日期間，新竹台鐵便當店除推出懷舊排骨便當外，另推出3款特色便當，其中10月1日至3日新竹台鐵便當店，共賣出993個排骨便當，業績成長2成。

▲台鐵限時販售部分周邊商品。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵便當新竹店。（圖／台鐵局提供）