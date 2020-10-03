運量創高峰！收假日「湧112萬人」搭車返工　雙鐵加開3班北上列車

▲台鐵9/30運量創紀錄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第3天，國道將迎來最大量的北返車潮，雙鐵疏運旅客也將達高峰，交通部台鐵局指出，在9月30日創下歷年來連假間最高的疏運量，共載送75.2萬人次，並將於4日加開1班台東往台北的自由座列車；高鐵公司則表示，預計4日中午後旅客量將達最高峰的28萬人次，將再加開2班北上列車。試算明日搭車旅客，高鐵28萬人次加上台鐵預估全日有84萬人次搭乘，共有112萬人次。

台鐵局表示，9月30日到10月2日間，全線分別載運75萬2064人次、70萬7761人次、64萬4210人次旅客，其中在9月30日創下歷年來連假間最高的疏運量，為加強疏運能量，將於4日加開台東往台北的自由座普悠瑪列車，當天上午6點在各車站現場發售，共492張車票。

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▲▼中秋收假日雙鐵將湧入近百萬人搭車。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵局表示，連假期間列車準點率達91.5％，防疫作為也沒有鬆懈，旅客搭車都需量體溫、戴口罩，針對台北車站大廳部分，也都有站務人員、站長或鐵路警察駐點，隨時巡邏並勸導旅客要戴口罩、不要飲食。

高鐵公司表示，連假疏運期間至今日共發出550班列車，準點率達100％，9月30日運量與預估相差不多，10月1日、2日則略低於預估運量。預計明日中午過後將達疏運尖峰，搭車旅客可達28萬人次，車上、車站間都有站務人員駐點協助。

▲台鐵在中秋連假前兩天搭車旅客都約有70萬人次。（圖／記者屠惠剛攝）

試算明日搭車旅客，高鐵28萬人次加上台鐵預估全日有84萬人次搭乘，共有112萬人次。。交通部長林佳龍表示，連假收假日必定是雙鐵最大考驗，只要任何一班車出狀況，整個疏運狀況就會有問題。

林佳龍表示，因此雙鐵的車輛檢查維護、緊急事故應變能力都相當重要，必須快速排除任何狀況，避免延綫列車受影響，非常謝謝雙鐵相關人員犧牲假期，堅守崗位服務國人，「有你們真好，讓國人在中秋能放心出遊或回家團圓」。