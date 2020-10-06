中國承建安哥拉最大供水工程　援非耗資百億

▲安哥拉卡賓達省西芬布村民在取水點取水 。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

作為中非合作的重點工程項目之一，新華社報導，由中國中鐵集團承建的安哥拉最大供水項目，已於近日於當地卡賓達省陸續實現供水，該項目日供水能力5萬立方公尺，覆蓋安哥拉卡賓達省92%的人口，整體建成後，將使60萬人直接受益。

據了解，中國政府較早於中非國家安哥拉推動的基礎設施工程，是於2006年起規劃，於安哥拉首都羅安達市、前首都萬博市的供水系統改造，當時總投資約為5億元人民幣，折合新台幣21.18億元，新建供水站超過85個。

▲疫情期間，大陸中鐵二十局項目管理人員為當地員工示範防疫觀念。（圖／新華社）

接著，中鐵集團中標合約2.28億元人民幣的萬博供水項目後，隨中國政府對非洲援助持續，「一帶一路」加大推動力度，進一步承包此次的卡賓達省供水系統工程，由中鐵二十局安哥拉國際公司施工。

大陸官媒報導，該供水工程主要改善包括西芬布村在內的卡賓達地區用水難狀況，是安哥拉在建中最大的供水項目，日供水能力5萬立方米，覆蓋卡賓達省92%的人口，預計12月底建成後，將使60萬人直接受益。

在新冠肺炎疫情的背景下，報導稱，雖安哥拉不少建設暫停，但中鐵集團仍克服防疫、物資海運週期、複雜報關程序等難點，於8月起陸續實現供水，在村民於水廠等候正式送水那一天，有當地員工在人群裡大聲叫喊「China, tá bom！（中國，好樣的!）。」

攤開中國國家主席習近平推動中非合作歷史，他曾於2015年，在南非約翰尼斯堡提出的「十大合作計畫」，包括在非推進大批鐵路、公路、機場、港口等基礎設施建設，以及經貿合作區，規模約600億美元；2018年，習近平再次於中非合作論壇北京峰會提出，為推動「八大行動」順利實施，中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，再向非洲提供600億美元支持。

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