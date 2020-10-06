38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

▲持續不斷的尿床習慣令人崩潰。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江寧波38歲的阿慧（化名）從小就會尿床，生完孩子後更是有所加重，更令人崩潰的是，她發現5歲女兒小星（化名）和自己小時候一模一樣，一晚上甚至尿床2、3次。

綜合陸媒報導，阿慧日前帶著女兒一起到鄞州二院小兒泌尿外科就診，她向醫生表示，自己從小會尿床，生產後更是有所加重，丈夫不堪忍受正在鬧離婚。

更令阿慧感到晴天霹靂的是，她發現女兒和自己小時候一模一樣，一晚上甚至會尿床2、3次，由於童年是在父母的打罵聲中度過，她不希望女兒再重蹈覆轍。

▲有患者從小到大都會尿床。（示意圖，非本文當事人／取自Pixabay）

無獨有偶，一位名叫驍驍的病患，自出生後父母就沒睡過一個好覺，寶寶時期要餵奶、換尿布，等到上幼稚園還會尿床。

為了避免把床尿濕，驍驍父母半夜需要設鬧鐘，輪流叫醒孩子去廁所，「有時候明明把他叫起來了，可站在馬桶上他說沒有，躺到床上卻馬上尿了，大冬天的我半夜還在洗床單，真的是受夠了！」這樣的日子持續好幾年，一家三口甚至不敢出門遊玩，也從不在親戚朋友家留宿。

「一開始以為他長大了會改善的」，驍驍母親無奈表示，因為尿床的問題，驍驍經常半夜睡不好，造成白天精神萎靡、脾氣急躁，學習成績也是「一言難盡」，整個人又瘦又小，比同班同學矮了一截，此前也去看過醫生，但因為服藥不規律、治療不系統，一直沒有多大效果。

▲醫師提醒，家長要意識到尿床不是孩子的錯，要幫助他們樹立信心。（示意圖／pakutaso）

對此，鄞州二院小兒泌尿外科主任金志昌表示，類似病例每天都會接診好幾個，「一般情況下，孩子在3～4歲開始控制排尿，以6歲為界，如果還經常性尿床，每週2次以上並持續達6個月，醫學上就稱為遺尿症。」

「有研究證明，遺尿的遺傳概率達到40%」，金志昌指出，在面對小患者時，也會諮詢他們父母有沒有這樣的情況，甚至整個大家族；有些家長小時候發育慢一些，不去干預遺尿也會消失，他們的孩子基本也是同樣的生長節奏。

針對遺尿症的情況，金志昌表示，家長要意識到尿床不是孩子的錯，要幫助他們樹立信心，共同克服困難，「當然，積極治療肯定是放在首位的。」

對於大部分小患者來說，金志昌指出，一個療程至少在半年以上，通過藥物干預的方式來扭轉病情，14、15歲的孩子則需要更久，要強調的是治療一定要持續，一旦停藥易復發，因此更考驗家長的配合度；同時，學習並訓練正確的餐飲習慣、排尿行為、睡眠行為等，對於改善孩子的症狀也很有幫助。