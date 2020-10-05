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上班族注意！李登輝移靈　汐止和內湖6、7日交通管制

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▲▼李登輝7日將舉辦奉安禮拜，車隊行經沿線將進行交通管制。（圖／警方提供）

▲李登輝7日將舉辦奉安禮拜，車隊行經沿線將進行交通管制。（圖／警方提供）

記者黃巈禾、張君豪／綜合報導

故總統李登輝奉安禮拜將於7日在新北市汐止區五指山國軍公墓舉行，6日預演，警方為使活動圓滿舉行，6、7日兩天分別就內湖、汐止區路段實施交通管制。警方提醒，2天交通管制時間，適逢上班尖峰時段，請民眾提早做好交通規劃。

根據總統府規劃，奉安禮拜分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分，李登輝移靈車隊預計於7日上午8時20分自翠山莊出發，上午9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，由總統蔡英文率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

接著蔡英文、賴清德將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍三響，表達對李登輝的崇敬與追思，李登輝將長眠五指山國軍示範公墓特勳區，奉安禮拜整體儀式預計於上午10時20分結束，全程歷時約2小時。

關於移靈車隊路線，總統府說明，6日預演，移靈車隊出發時間與路線與7日一致，將於上午8時20分自翠山莊出發，沿途經翠山莊、台北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路、中山北路—新生高架（下民族東路匝道）、民族東路、上國道1號松江匝道（北上）、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路、五指山國軍示範公墓。

▲▼李登輝奉安禮拜交通管制疏導措施。（圖／北市警察局內湖分局提供）

▲李登輝奉安禮拜交通管制疏導措施。（圖／北市警察局內湖分局提供）

內湖

內湖警方說明，6、7日上午8時30分至9時30分將實施彈性交通管制，實施路段為國道1號內湖交流道、國道1號南京東路六段北上匝道、國道1號康寧交流道、堤頂大道、環東大道、康寧路三段、成功路二段、南京東路六段及新明路等。

內湖警方建議，如欲行駛國道1號內湖交流道北上路段及國道1號南京東路六段北上匝道路段，可改道國道1號五汐高架堤頂交流道北上匝道行駛。

內湖警方提醒，活動當日適逢上班尖峰時段，且近期天雨恐造成車速減緩，國道1號交流道上下內湖地區匝道口周邊道路將較為壅塞，籲請用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路(時)段，以免行程受到影響，造成不便敬請各界海涵，並請遵守員警指揮。

▲前總統李登輝10月7日將奉安五指山軍人公墓，警方將進行全線交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李登輝奉安禮拜交通管制疏導措施。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止

為配合6日預演及7日奉安典禮進行，分別將進行沿線道路「全線管制」及「彈性管制」。汐止警方表示，活動期間管制區域除當地居民、大眾運輸與必要通行者外全部封鎖進路，封鎖範圍包括：新北市汐止區汐萬路、長青路、萬溪產業道路等部分路段將進行全線管制」。

全線管制時間及範圍為6日及7日兩天上午6時至中午12時，實施範圍包含汐萬路三段、長青路(老爺山莊拱門前路口至軍人公墓入口處)、萬溪產業道路(風櫃嘴至軍人公墓入口處)。

彈性管制時間範圍從6、7二日上午6時至中午12時止、包含新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段包含周邊道路100公尺範圍、長青路包含台北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止，全線將進行彈性管制。

警方指出，管制期間，奉安車隊抵達前及返程時均實施重點全程管制，管制時段人車禁止通行，管制範圍為汐萬路一、二、三段沿線及周邊約100公尺範圍道路，重點管制時間來程上午8時至9時、返程10時至11時，視實際情形彈性調整。

汐止警方評估，6、7日上午7時起至10時止為上班尖峰時段，新北市汐萬路一、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街等交通較為壅塞，管制措施勢將長時間影響周邊交通，籲請用路人提早做好交通規劃，適時避開管制路段及時段，以免耗時壅塞。

總統府表示，總統府和家屬感謝台北市政府警察局、新北市政府警察局的協助，也向周邊住戶及所有用路人致上歉意，敬請各界海涵，並敬請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

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