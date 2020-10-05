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躺車底掏出「它」！短裙制服妹一見嚇傻　噁男「紓壓」下場慘爆

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▲▼竹科工程師躲車底偷拍反被蒐證，狼狽遭逮。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

▲竹科工程師躲車底偷拍反被蒐證，狼狽遭逮。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳韻如／新竹報導

羅姓工程師於2019年11月間躲在路邊汽車底盤下，並伸出手機偷拍女學生裙底，但因動作太大，女學生遠遠就看見有隻手機從車底下探出，當場抓包羅男並報警。羅男事後辯稱，自己因為工作壓力大，且遭同事霸凌等，法官最後判他拘役40天，得易科罰金4萬元，並宣告緩刑2年，期間須付保護管束以及8個月內接受3場法治教育。

檢警調查，羅男2019年11月底跑到光復路地下道旁，並躲在停放在路邊的車底下，接著拿出手機想偷拍附近女性裙底。然而，因羅男動作太大，一名穿著制服短裙的女高中生遠遠就隱約注意到有手機探出車底，但起初沒想太多，直到與同學討論後，才驚覺遭到偷拍，於是上前大聲質問羅男，「你是不是偷拍我裙底！」羅男才嚇得從底盤爬出來。

羅男事後坦承，自己是一名工程師，經常工作到2、3點才下班，而因為工作壓力太大，又遭到同事霸凌，為了想抒壓，才會跑到女學生學校附近馬路埋伏到天亮，最後再躲到汽車車底偷拍。

當時警方到場聽完羅男供詞後，氣得痛罵「你是吃飽太閒」，也讓羅男羞愧的抬不起頭。此外，檢警也另外查出，羅男被非初判，他在過去也曾連續兩天在同一時間地點、躲在同一部車底下，偷拍女高中生，被女學生拿出手機「蒐證」，而當時他一樣聲稱自己壓力大等，最後與女高中生達成和解，但沒想到他卻又再度犯案，被檢方依法起訴。

法院在審理期間，羅男坦承犯行，且態度尚佳，而法官審酌他因一時衝動，無故偷拍女學生裙底，最終依成年人故意對少年犯竊錄身體隱私部位罪，判他拘役40天，得易科罰金4萬元，並宣告緩刑2年，且緩刑期間須付保護管束，並在8個域內接受3場法治教育。

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