屏東秘境七彩岩壁！四驅車觀光熱區...箱涵＋徒步降生態衝擊

▲屏東縣霧台鄉哈尤溪七彩岩壁，景色迷人 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧台鄉哈尤溪七彩岩壁遊程，預計下個月起開放網路預約，由於遊程涉及載客溯溪，擔心衝擊生態；霧台鄉公所表示，已針對9處需涉水路段擬設箱涵，保護生態及動物，讓載客車輛不必改裝就能涉水，在最後兩處需徒步進入，以降低對生態的衝擊。

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▲哈尤溪沿線風光。

霧台鄉哈尤溪已成為每年10月以來最熱門的景點之一，以往遊客徒步往返，需花費至少10小時，但搭乘程改裝四輪傳動吉普車、廂型車，從大武部落出發，沿溪床可欣賞雲豹之湯與七彩岩壁，雖途中會經過多處水流湍急溪床，可大幅縮短旅程，已成為多數旅客最愛。

▼哈尤溪。

霧台鄉公所因此推動「自然人文生態景觀區」劃定申請，並已完成法定程序，11月起遊客須由合格解說員帶領才能進入，私闖劃設領域或私下帶團行為都有法可罰，違者最高可罰3萬元。

但有民眾擔心成群車隊不僅騷擾野生動物棲地，改裝車輛溯溪也有安全與違法疑慮。霧台鄉公所說，目前哈尤溪遊程共有11處需涉水路段，公所初步規劃在前段9處需涉水路段設置箱涵，保護生態及動物，而在靠近七彩岩壁2處涉水路段規劃步行進入，將生態衝擊降到最低程度。

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