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「我的車是變形金剛能瞬間移動？」賓士男2秒吃2罰單申訴　北市警方回應了

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「我的車是變形金剛？」賓士男2秒吃2罰單申訴結果出爐　北市警方回應了。（圖／東森新聞）

▲林男控訴，5月先收到大安分局告發的紅單，違規地點是建國高架橋，時間是下午3時20分2秒。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名林姓男子駕駛賓士因變換車道沒打方向燈，遭到後方車輛檢舉，但他不滿表示，先後收到兩張罰單，一張來自大安分局，另一張則是中正二分局，其中罰單檢附的照片只相隔2秒，認為一個違規行為遭開罰兩次，難道他的車子是變形金剛能瞬間移動？對此，警方澄清，駕駛在不同路段違規兩次，且分屬不同轄區，開罰沒問題，如果不服可以提行政訴訟。

根據行車記錄器清楚看到，今年4月26日下午3時多，白色賓士進入汀洲路地下道前變換車道，不但沒打方向燈，而且一口氣從最外側切到最內側。

▼林男控訴，收到第一張罰單2天後又收到罰單，時間僅相隔2秒，地點卻變汀洲路與辛亥路地下道口，時間是下午3時20分0秒。（圖／東森新聞）

「我的車是變形金剛？」賓士男2秒吃2罰單申訴結果出爐　北市警方回應了。（圖／東森新聞）

林男當時開車從汀州路接往建國高架橋，因連續兩次轉換車道沒打方向燈，遭後方的車輛檢舉。但他不滿表示，5月先收到大安分局告發的紅單，違規地點是建國高架橋，時間是下午3時20分2秒，裁罰1200元；隔了兩天，中正二分局以相同的照片裁罰，時間僅相隔2秒鐘，是下午3時20分0秒，地點卻變汀洲路與辛亥路地下道口。

林男認為，短短2秒從汀洲路移動到建國高架，難道他的車是變形金剛，能瞬間移動嗎？對此，大安分局交通分隊中隊長簡宗瑋19日表示，林男實際上不是2秒就違規，是前一個違規行為終止完成後，在他們大安轄區還有另一個違規行為，所以他們才會依據「下一個違規行為」做認定舉發。

「我的車是變形金剛？」賓士男2秒吃2罰單申訴結果出爐　北市警方回應了。（圖／東森新聞）

▲▼警方秀出行車記錄器，白色賓士沒打方向燈，且一口氣從最外側切到最內側。（圖／東森新聞）

「我的車是變形金剛？」賓士男2秒吃2罰單申訴結果出爐　北市警方回應了。（圖／東森新聞）

警方秀出行車記錄器，其實是駕駛下地下道前就先違規，隔了30秒後再度違規，在不同路段有兩個違規事實，地點所屬不同轄區，寄出同路段照片是為了舉證，沒有重複舉發問題。簡宗瑋說，駕駛申訴結果仍依照原本的紅單認定做舉發，那當事人如果還有不服，可提行政訴訟。

▼簡宗瑋出面受訪。（圖／東森新聞）

大安分局交通分隊中隊長簡宗瑋。（圖／東森新聞）

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