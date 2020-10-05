陪孫女蹲電線桿旁「吃泡麵」！她感性拍溫馨照…網歪樓：小心觸電





▲爺爺跟孫女蹲在電線桿旁吃泡麵。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

連假出遊到處都是滿滿的人潮，就連休息站也湧進大批民眾，因此爺爺帶著孫女到戶外用餐，找不到座位的兩人，就蹲在電線桿旁吃泡麵，這一幕溫馨的畫面被網友拍下PO上網，並表示「並點心酸」，沒想到底下竟然有人留言「小心觸電」，還有人說「樓主太感性了！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，許多民眾趁著連假出遊玩，休息站擠滿人潮，有民眾找不到座位因此拿著餐點到戶外食用，。她剛好目睹到一名爺爺帶陪著孫女蹲在電線桿旁吃泡麵，搭配昏暗的黃色燈光，照片看起來格外溫馨，她也在貼文中寫下，「有點溫馨、有點心酸、有點累」。

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▲台電人員建議，雖然台灣的電線桿外層都是水泥，但還是建議不要觸碰電線桿。（圖／記者林悅翻攝）

貼文一出後引起網友熱議，「在他們倆內心，我覺得是幸福開心快樂的吧，快樂的人到哪都快樂」、「在一起的時光任何地方都快樂」、「其實，這也是一種生活樂趣，人生嘛~苦中作樂才是王道」、「我也有過，在服務區的人行道上吃便當。當下感覺還滿愉快的。重點不是吃什麼，而是跟什麼人吃」。

但也有網友笑回，「人家就只是單純吃東西」、「不說不知道，其實那是她爸」、「樓主太感性了」、「腦補的劇情」。還有人提醒小心觸電，「危險啊！電桿都盡量不要靠近」、「之前看新聞，看到電線桿漏電事件，建議還是換個地方」。

引用「東森新聞」報導，台電人員維修工程時，身上都有安全配備和高壓絕緣手套。台電人員表示，雖然台灣的電線桿外層都是水泥，即使不小心漏電，民眾碰到也不會觸電，但還是建議不要觸碰電線桿，很有可能底下有一些斷掉的電線，隱藏危機。