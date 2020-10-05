　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪孫女蹲電線桿旁「吃泡麵」！她感性拍溫馨照…網歪樓：小心觸電

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爺爺跟孫女蹲在電線桿旁吃泡麵。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

連假出遊到處都是滿滿的人潮，就連休息站也湧進大批民眾，因此爺爺帶著孫女到戶外用餐，找不到座位的兩人，就蹲在電線桿旁吃泡麵，這一幕溫馨的畫面被網友拍下PO上網，並表示「並點心酸」，沒想到底下竟然有人留言「小心觸電」，還有人說「樓主太感性了！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，許多民眾趁著連假出遊玩，休息站擠滿人潮，有民眾找不到座位因此拿著餐點到戶外食用，。她剛好目睹到一名爺爺帶陪著孫女蹲在電線桿旁吃泡麵，搭配昏暗的黃色燈光，照片看起來格外溫馨，她也在貼文中寫下，「有點溫馨、有點心酸、有點累」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市北門區發生鳥禍事件，1隻色彩鮮艷的保育鳥類「環頸雉」，23日清晨撞擊電線桿被電死，也造成附近住戶停電3個多小時。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電人員建議，雖然台灣的電線桿外層都是水泥，但還是建議不要觸碰電線桿。（圖／記者林悅翻攝）

貼文一出後引起網友熱議，「在他們倆內心，我覺得是幸福開心快樂的吧，快樂的人到哪都快樂」、「在一起的時光任何地方都快樂」、「其實，這也是一種生活樂趣，人生嘛~苦中作樂才是王道」、「我也有過，在服務區的人行道上吃便當。當下感覺還滿愉快的。重點不是吃什麼，而是跟什麼人吃」。

但也有網友笑回，「人家就只是單純吃東西」、「不說不知道，其實那是她爸」、「樓主太感性了」、「腦補的劇情」。還有人提醒小心觸電，「危險啊！電桿都盡量不要靠近」、「之前看新聞，看到電線桿漏電事件，建議還是換個地方」。

引用「東森新聞」報導，台電人員維修工程時，身上都有安全配備和高壓絕緣手套。台電人員表示，雖然台灣的電線桿外層都是水泥，即使不小心漏電，民眾碰到也不會觸電，但還是建議不要觸碰電線桿，很有可能底下有一些斷掉的電線，隱藏危機。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
新版教召變更操！他爆台積電員工「可跳過」　網揭：不只一家
機車國道「叼菸蛇行」超扯影片曝！警奔200m拖走他..下秒9
吳宗憲證實《玩很大》重新錄影！親曝「重啟日期」哽咽喊話小鬼
蘋果官方認了iOS 14有「7大嚴重問題」　解決方法曝光
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰國嬤心臟衰竭沒錢開刀　好心病友幫籌錢...「開心」完成手術

搭客運「鬼爪悄悄爬上腿」　妹子氣炸：還裝睡！斯文男完蛋了

陪孫女蹲電線桿旁「吃泡麵」！她感性拍溫馨照…網歪樓：小心觸電

影／又1例菲律賓境外移入　台女檢疫期滿自費採檢確診！

12年96億頂尖大學設「半導體學院」　教育部核定外加招生450名

港務公司不想管南方澳跨港新建大橋　林佳龍：依規定歸港務公司管

LIVE／5天增3例！台灣新冠確診數達518人　指揮中心14時說明

台中4.1地震！民眾未獲手機預警提醒　盧秀燕：改3級就發簡訊

新版教召變更操！他爆台積電員工「可以跳過」　網揭：不只一家

到家裡烤肉！男友「超雷舉動」...爸媽秒臉僵　她果斷放生被讚爆

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

魏如萱奪歌后「主持.表演都亮眼」！　「梁靜茹情歌＋林俊傑高音」一次聽夠

泰國嬤心臟衰竭沒錢開刀　好心病友幫籌錢...「開心」完成手術

搭客運「鬼爪悄悄爬上腿」　妹子氣炸：還裝睡！斯文男完蛋了

陪孫女蹲電線桿旁「吃泡麵」！她感性拍溫馨照…網歪樓：小心觸電

影／又1例菲律賓境外移入　台女檢疫期滿自費採檢確診！

12年96億頂尖大學設「半導體學院」　教育部核定外加招生450名

港務公司不想管南方澳跨港新建大橋　林佳龍：依規定歸港務公司管

LIVE／5天增3例！台灣新冠確診數達518人　指揮中心14時說明

台中4.1地震！民眾未獲手機預警提醒　盧秀燕：改3級就發簡訊

新版教召變更操！他爆台積電員工「可以跳過」　網揭：不只一家

到家裡烤肉！男友「超雷舉動」...爸媽秒臉僵　她果斷放生被讚爆

泰國嬤心臟衰竭沒錢開刀　好心病友幫籌錢...「開心」完成手術

火球男圍繞刺激張景淯挑戰150　陳偉殷鼓勵不冰敷

前白宮顧問確診　女兒才剛PO她狂咳影片：戴口罩！別聽白癡總統的

萬華兩派惡夜械鬥！　黑幫份子胸腹中刀「險穿心臟」命危

搭客運「鬼爪悄悄爬上腿」　妹子氣炸：還裝睡！斯文男完蛋了

「生物導彈」瞄準新冠病毒　陸中科院疫苗在美II期臨床試驗

不倫女星消失10個月「復工新造型出爐」！　毀幸福家庭葬送星路…重生近況曝光

金曲收視率出爐！　最高點陳珊妮「線上88萬人看」第2、3名都是米莎

川普同時接受4種治療…有款還在臨床實驗！　服重症藥物控制血氧量

共機頻擾台！國防部今年派4132架次戰機　耗資超過41億

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

生活熱門新聞

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

熱帶低壓生成！日預報5天恐撲台

颱風昌鴻生成了！未來移動路徑曝

狂降12度變天轉雨了！　昌鴻颱風最快今生成

台中女叫餐填錯地址　逼外送員吞下去

準昌鴻詭變2路徑！襲台關鍵時間曝

館長嗆槍手1年出獄　曝中彈2小時心聲

全台流動賣「孟婆湯」！讓你留下美好、忘卻悲傷憂

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

昌鴻最快今生成預報路徑6小時大改　「連假天氣有變數」

他怒轟「美髮業漲很大」直逼日本價：越來越敢開

快訊／10：05高雄規模4.5極淺層地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動

扯！今(26)日上午有輛環保公司抓斗車，行經雲林縣西螺鎮市場北路與社口路口時，後車斗的油壓爪吊臂勾住電線，駕駛失察未發現，繼續往前開，瞬間將台電一萬一千伏特高壓電線桿擊饋線桿應聲「折腰」，所幸高壓電纜線未斷，未釀人員受傷，被扯斷的2根電桿電量供應蔬菜專區、雲林基督教醫院，醫院緊急啟動發電機應急供電給急診、手術房及加護病房。

醉男連闖紅燈過彎失控　狂鏟9機車電線桿也撞歪

醉男連闖紅燈過彎失控　狂鏟9機車電線桿也撞歪

女駕車突胸悶　撞斷路旁電線桿

女駕車突胸悶　撞斷路旁電線桿

電桿起火748戶停電！身長1.5m兇手...已被電爆躺地

電桿起火748戶停電！身長1.5m兇手...已被電爆躺地

BME過彎失控車頭毀斷2電桿毀3車

BME過彎失控車頭毀斷2電桿毀3車

關鍵字：

電線桿泡麵.爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

「Kenzo」創辦人感染新冠肺炎　巴黎病逝

女友長相遭攻擊　瘦子出聲護愛！

硬存1/3薪水　10多年堅持月花2萬

更多

最夯影音

更多
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面