轎車右轉貼太近！「騎士被逼車」槓上駕駛隔窗互毆　1分鐘影片曝

記者趙蔡州／綜合報導

台南安南區4日上午發生一起行車糾紛，一名機車騎士行經當地台17線路段，碰上一輛轎車在右轉時貼的非常靠近，他認為對方根本是在逼車，雙方就在下一個路口吵起來，甚至隔著車門發生互毆情況，讓路過的目擊者看了直呼誇張。警方表示，儘管雙方事後互不追究，但2人違規的情況均有開出罰單。

影片中可以看見，安南區台17線某路口，一名騎士則對著白車駕駛不斷吼叫，情緒看起來相當激動，下一秒更出拳攻擊。駕駛一度推開車門，但被騎士硬推了回去，讓他氣得也出拳還擊，雙方爆發激烈肢體衝突，就在路中央「隔窗互毆」，讓目擊者忍不住直呼「哇哇哇，打下去了！」

▲騎士與駕駛停在路中間「隔窗互毆」。（圖／翻攝自臉書／黑色豪門企業）

轎車駕駛事後報警處理。台南警方獲報後趕到現場，但發現雙方均已經離開，隨即調閱沿線的監視器發現，轎車及機車幾乎同時抵達路口，雙方在路中打了至少2分鐘，直到駕駛闖紅燈離開現場，騎士也才罷手停止攻擊，實際詢問報案的駕駛，才了解其實2人在上一個路口，就已經發生衝突。

台南第三分局顯宮派出所所長毛奇揚表示，轎車駕駛在前一個路口要右轉時，準備先切入慢車道，結果疑似太貼近直行重機，讓騎士以為被逼車，騎士就對其按喇叭，雙方就在下一個路口打了起來。儘管雙方事後互不追究，不過警方仍會傳喚2人到案說明，至於違規停車及紅燈右轉部份，也將會依法開罰。

【原版1分鐘影片】