獨／義大利猛獸雷殘…他扯「不敢再騎車」求償天價！法官揪PO文打臉

▲Aprilia RSV4又有義大利猛獸的稱號，李男主張，他改裝後此車價值高達220萬。（示意圖／翻攝aprilia官網）

記者徐愷昕／桃園報導

王姓男子在屏東枋寮鄉台一線上與騎乘百萬重機的李姓騎士發生擦撞，事後，李男以車子需要修理以及他身體出現疼痛，日後對騎乘重機心生恐懼為由，提出車損及精神賠償總計140萬逾元。不過法官根據相關事證作判斷，認為雙方所負之責應各半，加上李男事故發生後還於臉書發出騎重機往返屏東台中的貼文，對此覺得他並無因此產生騎車陰影，審結扣除保險賠償後，駁回他其餘之訴。可上訴。

李男主張，2018年10月間他騎著Aprilia RSV4大型重機行經屏東枋寮鄉台一線435公里處時，因王男變換車道未打方向燈，且未讓直行車先行，使他剎車不及，2車發生碰撞，他為此支出了修車費140多萬元，及行車裝備損失19萬逾元。李男再稱，由於他事故後左上背出現疼痛，導致他對於騎乘重機心生恐懼，故要再求償精神慰撫金30萬元。

王男法庭上回辯表示，他當下變換車道時有先打方向燈，並有充分評估與後車間距離，認為大型重機應比照小型汽車，不得行駛於慢車道，又李男事故當下行駛在慢車道就算了，還超速，認為對方本應負起部分責任。

有關高求償金的部分，李男強調自己的重機定價116萬8000元，加上改裝，價值已來到220萬元；不過桃園地院經送「車輛行車事故鑑定會」調查後發現，李男重機僅有右前車殼、右把手、前輪土除、右後視鏡等4處受有些許輕微擦傷，且他自己提出的維修估價單也僅4萬9450元，對此認定求償金額不合理。

至於李男主張案發後對騎乘產生陰影，要求償30萬精神慰撫金一事，法官指出他事故當日還有在臉書PO出「V4墾丁二日遊，平安歸來」的貼文，打卡地點在台中，顯見他事故後仍能騎車往返屏東與台中，另加上他隔年8月還有因超速遭警開罰8000元、吊扣駕照3月，種種行為實在難認有心生恐懼的騎車陰影，審結扣除保險賠償後，駁回他其他求償之訴。全案仍可上訴。

據了解，Aprilia RSV4又有「義大利猛獸」的稱號，精短的車身造型，造就極佳的彎道性能，並且V型4汽缸引擎特有的高轉速爆發力，是許多車主驕傲的地方，而此車款也時常出現在國際賽事中。

►偷偷分享少女秘密！