英前兒童節目主持人涉性侵33男童...長達29年　離職後還轉牧師

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實習記者周依儒／綜合報導

英國BBC兒少節目前主持人湯瑪斯（Benjamin Thomas）日前驚爆在過去29年內，犯下至少超過40起的性侵男童案，其中還包括猥褻和偷窺等，目前已遭當地法院判處10年4個月的有期徒刑，並終身列入性犯罪者名單內。據了解，湯馬斯曾擔任過兒童節目主持人，2005年離職後又轉往宗教界成為牧師。

綜合外媒報導，今年44歲的湯瑪斯從1990年起至2019年間，對至少33名男性有過40起以上的性侵行為，其中也包括猥褻和偷窺。湯瑪斯在擔任BBC兒少節目主持人時享有極高知名度，同時也在其他電視台擔任兒童節目主持人，並在2005年離開電視圈後，開始在倫敦街頭傳道，隨後也成為家庭教會的牧師，這讓他有機會可以利用職權接觸到更多未成年。

日前法院開庭宣判時，法官蒂莫西（Timothy Petts）對湯瑪斯說，「你在2019年被逮捕，但在過去的29年內你一直隱藏著自己是個性侵犯的的巨大秘密，你的被害人大部分都是10幾歲的青少年，就連你自己剛開始犯案時也只是10幾歲的青少年。」

▲英國BBC兒少節目前主持人性侵男童長達29年。（示意圖／CFP）



蒂莫西也指責湯瑪斯在成為受人敬重的教會領袖後仍然繼續犯罪，甚至利用職務之便還挑選被害人，並帶回家中性侵；他指出湯瑪斯習慣在被害人熟睡後再伸出魔掌，因此有許多被害人至今都不知道自己遭到性侵，直到法院找上門後才知道，但目前法院仍未找齊所有受害者。

該案檢察官西蒙（Simon Rodgers）則透露，湯瑪斯有一次在性侵一名11歲的小男孩，他的2個小孩就睡在旁邊，且其中一名受害男童還以為睡夢中性侵他的是「暗黑靈」（dark spirits）；另外湯瑪斯也會將手機偷偷放在浴室內的洗漱袋中，偷錄男童上廁所和洗澡。

此外，只要有被害人在睡夢中驚醒時，湯瑪斯就會假裝自己是在夢遊。而另一名出面作證的被害人也強調，湯瑪斯一個看起來盡責的傳教士卻是這樣的雙面人，對於他不斷重複犯下這些可怕行為感到噁心，也有受害者淚訴「他的臉不停浮現在我腦海裡」。

北威爾斯警局警察威爾瑟（Lynne Willsher）則痛斥，「湯瑪斯以一名宗教領袖的身分，對毫無抵抗能力的孩童們犯下這樣的罪刑，已經完全背叛這些被害人及家屬對他的信任，我無法想像當這些人聽到他的罪行後該如何面對他們的信仰。」

湯瑪斯2008年起服務的克里基厄斯家庭教會（Criccieth Family Church）聽聞此事後則表示，湯瑪斯在事情爆發後就已經離職，但他們對於他的行為感到十分震驚、被背叛，同時也對那些無辜的受害者所背負的痛苦感到難過。

據了解，湯瑪斯在今年7月開庭時就當庭認罪，其中包括10次和兒童發生性行為、8次性侵害、4次企圖性侵、9項猥褻、7項偷窺和2項拍攝兒童部雅影片等40項指控。日前法院宣判將處湯瑪斯10年4個月的有期徒刑，並終身列入性犯罪者名單。