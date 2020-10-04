談好性交易…傳播妹睡醒淚控「遭餵藥性侵」！富商逆轉無罪理由曝

▲富商夜店與傳播妹約好性交易，遭對方反告餵藥性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

華裔美籍富商勞倫斯2018年8月遭傳播妹君君（化名）指控，餵食「大麻巧克力」性侵，事後被依毒品、性侵罪嫌移送法辦。經調查後案情竟逆轉，君君下體驗出的DNA並非勞倫斯的，而勞倫斯未持有毒品。對此，案經高院審理，勞倫斯今年2月獲無罪確定，而他也因不滿君君虛構性侵情節，害官司纏身，今年8月決定反告對方「誣告罪」。

判決指出，勞倫斯2018年8月18日前往夜店狂歡結識君君，兩人約好進行性交易後，凌晨4時與現場一行友人回到信義區的豪宅招待所續攤，到了清晨6時，君君睡醒後，覺得胸悶心痛，經聯繫經紀人，隨即離開招待所，怎料，她一離開竟立即向巡邏員警報案，稱勞倫斯逼她吞大麻巧克力，睡醒發現自己裸身遭性侵。

警方獲報後，依規定陪同君君前往醫院驗傷，發現君君下體確實留有精液，體內確實驗出毒品反應，將勞倫斯列為嫌疑人，通報檢察官前往豪宅搜索，事後依毒品、加重性侵罪嫌移送法辦，經檢方勘驗驗傷證明、比對DNA，君君下體無傷痕，且驗出之精液DNA非勞倫斯，而是君君男友的，因此予以不起訴處分，毒品部分，則以君君有驗出毒品反應，以欺瞞施用毒品嫌疑起訴勞倫斯。

法官認為，勞倫斯體內未驗出大麻，君君身上的精液又另有其主，顯示女方當晚聚餐前就發生過性行為、並曾吸大麻後再到勞倫斯的會所續攤，再加上警方搜出的大麻是在招待所，並非勞倫斯住處，經加驗大麻包裝上的指紋，結果也與勞倫斯不符，因此全案經一、二審審理後，勞倫斯獲無罪確定。

勞倫斯因君君指控，捲入餵藥性侵醜聞而官司纏身，相當不滿，當初因為喜歡台灣善良熱情的社會環境，才會選擇返台投資，不過經全案判決，對台灣司法制度相當失望，今年8月已透過律師，向地檢署提告君君，盼能讓君君得到應有的法律制裁。

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