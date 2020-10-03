按摩妹報價「手工排毒+700」！男客聽完離開又秒折返…原因曝光

▲台中一家美容坊提供「手工排毒」服務，遭警方查獲。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

男子阿均（化名）為台中一家美容坊負責人，以月薪3萬雇用女子小惠（化名）擔任櫃台人員，兩人讓按摩小姐小花（化名）提供男客「手工排毒」、即打手槍的服務，藉此賺取價金，事後小花再與小惠五五拆帳。警方接獲線報後，由許姓員警喬裝成顧客，二度上門蒐證，整起事件才因此曝光。對此，台中地院依共同犯圖利容留猥褻罪，分別將小惠、阿均判刑2月、3月，皆得易科罰金，可上訴。

判決指出，許員今年4月13日、15日二度喬裝顧客前往該美容坊，經詢問消費方式，小花均告知他「按摩1小時800元，手工排毒多加700元，共1500元，手工排毒是直接用手幫客人打出來，用手按小鳥，作手工排毒也要和老闆55抽成（應是分帳之意）」，他錄音蒐證後，15日當晚直接持搜索票前往美容坊，當場將阿均、小惠帶回，並扣得警告燈遙控器1個、日報表1張、客人入店時間紀錄表單1張、營業所利6350元等物。

曾赴店內消費的蔡姓男客於警詢稱，「昨天（109年4月14日）來的時候，編號12號小姐有跟我介紹指油壓1個小時800元，另外加700元可加半套服務，編號12號小姐按摩按到一半，她就問我要不要，因為她一直按我鼠蹊部，我就有感覺，我就說好，就完成半套性交易服務，60分鐘1500元」。

對此，阿均、小惠皆矢口否認，辯稱店內沒有從事色情交易。法官勘驗小花與許員對話「作手工排毒也要和老闆55抽成」，以及美容坊的包廂房門為簡易隔間，只要是走廊上的人，皆能輕易打開進入房間，認為若非店家知情，小花不可能為了區區350元，冒險從事違法性交易，且若是正常按摩服務工作，店內無須購入警示裝置，顯然阿均、小惠說詞為卸責之詞，不足以採信。

台中地院審理後，認定全案事證明確，考量阿均、小惠兩人犯後均否認犯行，企圖卸責，犯後態度難認良好，審酌後依共同犯圖利容留猥褻罪，分別將小惠、阿均判刑2月、3月，皆得易科罰金，全案仍可上訴。



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