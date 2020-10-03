喝高粱醉上路連3撞！狂逃釀4傷　她最慘...挨撞＋無照恐罰1萬2

▲高雄林園區發生一起男子酒駕連三撞的車禍意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄林園區2日晚間8點多，發生一起肇逃車禍，當時53歲的李姓駕駛在朋友家喝完高粱準備離開，在距離朋友家不到1公里的仁愛路口，先撞到兩輛停在路邊的車輛，沒有停下，隨後又從後方撞上兩部停等紅燈的機車，造成兩名騎士及1名乘客受傷，因為這一撞，警方發現其中一輛挨撞的機車女騎士年僅15歲，尚未取得駕照。

▲高雄林園區發生一起男子酒駕連三撞的車禍意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

還原這起事故，林園派出所所長李建興指出，這名肇事的53歲李姓駕駛，涉嫌肇逃及觸犯公共危險罪，他供稱自己喝了一瓶多的高粱，從朋友家離開，在距離不到一公里的仁愛路，先是撞上兩部停在路邊的汽車，接著再往後追撞兩名機車騎士，但他人沒有停下，繼續往前開到鳳林、忠孝路口，再撞上一名女機車騎士才停下。

警方獲報，第一時間攔查圍捕，加上在鳳林、忠孝路口剛好有巡邏警力，將車頭已經撞爛的李姓駕駛攔下，他下車一臉茫然，供稱對剛才發生的事情都沒有印象，事後警方予以酒測，酒測值達到0.69。

這起酒駕肇逃車禍，一共造成2輛汽車毀損，3部機車以及4人手腳擦挫傷，其中在仁愛路停等紅燈的61歲陳姓婦人，以及分別15、16歲的陳姓、劉姓少女手腳受傷，在鳳林、忠孝路口被撞的李姓女子也是肢體挫傷，4人傷勢皆無大礙。

▲高雄林園區發生一起男子酒駕連三撞的車禍意外。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過在仁愛路口停等紅燈15歲陳姓少女，無辜挨撞後，被發現是無照上路，除了得受皮肉傷，警方事後將依照道路交通管理處罰條例第21條對她開罰，將處6千元以上1萬2千元以下罰鍰。

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