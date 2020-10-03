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三重屁孩半夜壞壞偷騎機車　高速失控「撞爛鐵捲門」嚇懵秒落跑

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一家機車行3日凌晨3點多，屋外鐵捲門被一名騎乘機車的屁孩失控衝撞，一早鐵捲門完全打不開，連店內停放的新車也被撞壞，張姓老闆以為是飆仔所為氣得報警提告。但警方鎖定車牌後，發現肇事逃逸的是一名偷騎家中機車的張姓少年，全案訊後依照肇事逃逸及毀損罪嫌送辦。

▲▼無照屁孩高速失控撞爛機車行的鐵捲門後肇逃。（圖／翻攝自爆料公社）

▲無照屁孩高速失控撞爛機車行的鐵捲門後肇逃。（圖／翻攝自爆料公社）

新北市三重區仁義街的一家機車行老闆PO文控訴，3日凌晨3點多車行的鐵捲門被飆仔所騎乘的機車大力衝撞，對方還肇事逃逸，一早要開門營業的時候發現鐵捲門無法開啟，營業工具升降機及內部裝潢都損壞，內側門也損壞。店內擺設的新車也遭撞壞，導致整天店裡無法營業。

老闆還說他找來了快修鐵捲門的師傅，師傅看到以為是汽車撞的才這麼嚴重，鐵捲門兩側柱子已傷到需要全換掉，也波及側面鐵門毀損，讓店家損失慘重。而根據現場的監視器，肇事的是一名騎乘摩托車的屁孩，高速衝撞完鐵捲門後一度嚇傻，隨後就加速逃離現場。

警方一早9時許接獲店家報後，調閱監視器鎖定屁孩所騎的機車，發現原來肇事的是車主的未成年小孩，經通知家長到案後，他表示孩子是半夜偷騎機車出來，疑似是因為精神不濟才會撞上鐵捲門，目前仍未聯繫到孩子，後續會帶著小孩到派出所來處理後續毀損責任問題。

三重警方表示，經查該名張姓少年是獨自騎乘機車，並非成群的飆仔，昨晚至今日未接獲任何有危險駕車、飆車情形，全案訊後依照道路交通管理條例肇事逃逸、毀損、無照駕駛等罪嫌送辦。

▼屁孩撞上鐵捲門後嚇懵。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼無照屁孩高速失控撞爛機車行的鐵捲門後肇逃。（圖／翻攝自爆料公社）

▼店內停放的機車遭受波及。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼無照屁孩高速失控撞爛機車行的鐵捲門後肇逃。（圖／翻攝自爆料公社）

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