抓到了！通緝男誆換機摸走2iPhone　遇警拒捕打傷副所長

▲男子趁店員不注意，偷拿兩支手機轉身逃跑。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區一家通訊行，9月30日有一名陌生男子進入，表示要賣自己的中古機，並佯稱想換手機，沒想到看完兩支中古的iPhone後，他藉故還想看另一台黑色的iPhone，結果趁店員不注意，將前面看的兩支手機偷走後逃逸，害店家損失約46000元，警方調閱監視器鎖定人車特徵後，於隔日深夜11點多將人逮捕，嫌犯看到警方即奮力抵抗，讓派出所的副所長因此受了傷，所幸傷勢並無大礙。

▲警方逮捕嫌犯時遭到奮力拒捕。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名42歲的朱姓嫌犯本身是名通緝犯，他偷走iPhone手機時，騎上一部輕型機車朝五甲二路往前鎮的方向逃逸，警方透過監視器畫面及實地訪查，發現他犯案後騎車在大高雄、屏東等地四處流竄、居無定所，1日晚間11點多，在鳳山區光榮路一帶發現他的行蹤，隨即上前將人壓制，並在他身上搜出一級毒品海洛因及吸食器。

不過由於嫌犯本身是名通緝犯，在警方逮捕過程中他極力地反抗掙脫，而且想騎車逃逸，轄區派出所的副所長仍奮力將他在機車上的嫌犯撲倒，因此造成四肢擦挫傷且右膝下方創傷，而嫌犯被捕時，供稱缺錢買毒，才會下手行竊，竊得的兩支手機已經變賣，警方訊後依竊盜、毒品罪送辦。

▲警方將嫌犯逮捕移送。（圖／記者黃子倩翻攝）

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