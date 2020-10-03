美選延期機率近乎0！若總統病逝　選民仍只能川普、拜登二選一

▲美國總統川普及夫人梅蘭妮亞染疫讓總統選舉陷入「危機」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania）在距離美國總統大選5週前確診新冠肺炎，消息傳出後震撼全球，也讓外界關心選舉是否仍能順利進行。

據美國之音報導，德拉瓦大學政治學教授瑞德羅斯科（David Redlawsk）認為，川普確診只會讓原定於15日舉行的第二場總統候選人辯論會延期，或改為視訊舉行，但11月3日投票日延期的可能「幾乎為零」。

路透社報導，美國法律規定，總統選舉每四年將在11月的第一個星期二舉行，而美國憲法賦予國會決定選舉日的權力，所以外界關注「選舉是否能延後」的問題是被允許的。不過這種情況在現階段不太可能發生，因為就算共和黨主導的參議院投票同意推遲選舉，以民主黨為多數的眾議院幾乎肯定會提出反對。

▲即使爆發南北戰爭都無法阻止美國人投票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

除了在建國最初的60年，美國曾兩度因行政因素做過調整，否則自建國以來總統選舉從未被順延。大選延期的議題也並非首度浮上檯面，1918年流感大流行、1930年代經濟大蕭條都有過推遲大選的聲音。美國大選最接近延遲的一次，是在1864年南北戰爭期間。不過即使面對如此艱難的情況，大選仍如期舉行。

另一種情況是，若候選人在選舉前去世，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）和共和黨全國委員會（Republican National Committee）都有明文規定，要求其成員對替代候選人進行投票。不過，由於「選舉人團」制度規定，部分的州規定選舉人須投過「普選票較多」的候選人，也有州規定可以投給同個政黨的新任代理人。

由於新冠肺炎疫情影響，美國有許多州都已開始利用郵寄投票，目前有超過220萬張選票被投出。因此，除非國會推遲選舉，並且有新的人選參選，否則，即使其中一人在11月3日前去世，選民仍將在川普和拜登之間進行選擇。然而如果獲勝者去世，就會出現一系列新的問題。

▲美國各州修改選票的最後期限早已截止，共和黨此時更換候選人恐怕無濟於事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大多數的州法律並沒有考慮如果候選人死亡該怎麼辦。喬治華盛頓大學（George Washington University）政治管理研究所院長布朗（Lara Brown）表示，如果候選人死亡，反對黨可能會在法庭上提出質疑，是否應該允許受約束的選舉人投票選出替代人選。她提出，「那麼最有趣的問題是，最高法院將如何處理這樣的爭議？」

洛約拉法學院（Loyola Law School）教授萊維特（Justin Levitt）提出不同意見，他認為如果某個政黨明確表示，某位候選人贏得了選舉，那最高法院不太可能會違背選民的意願。

另外，美國憲法寫明，當選的總統要在國會確認選舉結果2週後，也就是隔年1月20日宣誓就職。如果候任總統去世，副候任總統將取代其位置。

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