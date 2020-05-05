苗縣「千萬級」大型復康巴士交車　同時可載6輪椅助圓夢

▲這輛大型復康巴士內部可容納6張輪椅座位、一般乘客21座、折疊椅12座，空間寬敞舒適。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為提升身心障礙者交通接送服務品質及服務能量，於2019年積極向衛福部社家署爭取公益彩券回饋金補助購置1輛大型復康巴士，委由德吉國際有限公司打造，歷時半年打造完成，4日下午舉行交車典禮，身障朋友透過升降機進入巴士內，直呼內部空間很寬廣，大力按讚。

苗縣府社會處長楊文志表示，2019年度積極向衛福部社家署爭取公益彩券回饋金補助493萬5000元，再加上本府自籌600萬，共計1093萬5000元購置1輛大型復康巴士；內部規格可容納輪椅座位6座，一般乘客21座，折疊椅12座，車身設計邀請聯合大學設計學系及建築學系吳桂陽教授及其公子吳元邵先生共同設計完成。

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楊志文強調，車身設計由本縣可愛的貓哩喵開著跑車向前衝，設計理念為「石虎擔任司機，並載著行動不便的石虎們到達要去的地方，雖然行動不便，但對於自己人生及他人的關懷還有對夢想的堅持，擁有正面力量和強大勇氣」，另一面運用慢城蝸牛及慢魚設計，藉以推動本縣慢城運動，「以健康、生態保育為出發點的生活哲學，推廣慢活、慢食、慢遊」，讓大型復康巴士除了接送行動不便民眾外，亦能宣傳本縣觀光及慢活生活。

縣長徐耀昌也指出，為維護本縣輪椅族朋友們交通接送的權利，縣府制定「苗栗縣政府大型復康巴士服務使用管理要點」，明訂各項服務使用規則，藉以提升社會參與，並落實公平正義原則，讓有行動不便的民眾享有更友善的交通接送服務。

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