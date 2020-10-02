蘋果正式淘汰iPod Nano　隨身聽霸主被列「過時名單」

▲第7代iPod nano。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／綜合報導

蘋果正式將第7代iPod nano添加到「過時名單」，根據外媒報導，2015年發表的第7代iPod nano更新版，具有iPod touch風格的多點觸控顯示器和主頁按鈕，但是nano和touch產品線過於相似，以至於蘋果最終選擇淘汰iPod nano。

根據《MacRumors》報導，蘋果的「過時名單」意味出售超過5年，但不到7年的產品，所以2015年發表第7代iPod nano更新版，至今已度過5年大關，因此被蘋果正式放到「過時名單」，但仍可獲得官方的維修服務，只是要視庫存的供應狀況來看。

蘋果從2005年9月推出首款iPod nano，相較iPod Classic、iPod Shuffle與iPod Touch系列，主打體積輕巧，更容易被放進口袋，並在第2代導入亮鋁色、第3代做寬設計、第4代縮減尺寸、第5代較無差異之後，第6代改採類似Apple Watch的全螢幕設計，最終第7代則類似iPod touch而漸被淘汰。

iPod系列作為過往的隨身聽霸主，之後功能逐漸被iPhone所取代，因此隨著iPod shuffle在2017年中期停產之後，目前iPod touch已成為蘋果仍在銷售的唯一iPod，雖然去年有將第七代iPod Touch的內部升級為A10晶片，但終將漸漸地走入「過時名單」的產品列表。