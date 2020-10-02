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衝浪客「天空秘境」驚見海龜同行　海巡急救援發現是保育綠蠵龜

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▲▼海龜體長約65公分、寬47公分，活動力良好但背甲左側有些許裂痕。（圖／第一三岸邊巡隊提供，下同一）

▲▼海龜體長約65公分、寬47公分，活動力良好但背甲左側有些許裂痕。（圖／第一三岸邊巡隊提供，下同一）

記者王兆麟／台東報導

台東都歷最近很夯的海外灘打卡景點「天空秘境」1日發現一隻海龜漂流上岸，經縣府農業處林務保育科協助判定海龜品種，海龜品種為保育綠蠵龜，岸巡隊人員立刻依規定處置，並將海龜帶回辦理後送作業。

▲▼海龜體長約65公分、寬47公分，活動力良好但背甲左側有些許裂痕。（圖／第一三岸邊巡隊提供，下同一）

東部分署第十巡防區指揮部1日下午17時接獲民眾撥打118服務專線通報，於台東縣都歷大灣天空秘境進行衝浪活動時發現一隻海龜漂流上岸，遂立即派遣第一三岸巡隊人員前往處置。

▲▼海龜體長約65公分、寬47公分，活動力良好但背甲左側有些許裂痕。（圖／第一三岸邊巡隊提供，下同一）

第一三岸巡隊表示，海巡人員抵達現場後立即將該海龜裝入救援桶中安置，並以濕毛巾覆蓋維持保濕避免因乾燥造成二次傷害。

▲▼海龜體長約65公分、寬47公分，活動力良好但背甲左側有些許裂痕。（圖／第一三岸邊巡隊提供，下同一）

▲海巡人員將海龜暫置救援桶，後續交由保育單位接續救治處理。

經丈量海龜尺寸體長約65公分、寬47公分，活動力良好但背甲左側有些許裂痕且殼上有附著物之情形，經通報臺東縣政府農業處林務保育科協助判定海龜品種，確係保育類綠蠵龜，海巡人員遂將該海龜帶回金樽安檢所暫置，後續交由相關保育單位接續救治處理。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，請立即撥打海巡署服務專線118，由海巡人員協助處理，維護永續海洋資源。

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