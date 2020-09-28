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第五屆國際醫療典範獎出爐　新光醫院「緬甸家醫計畫」獲團體獎殊榮

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▲▼ 翻攝自影片。

▲第五屆國際醫療典範獎頒獎典禮於9月25日舉辦。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

生活中心／綜合報導

2020年碰上嚴峻疫情，為了鼓勵台灣的國際醫療團隊，「第五屆國際醫療典範獎」於6月開放報名，凡符合國際醫療衛生奉獻、國際人道救助或醫療外交、國際醫療（含觀光醫療）成效卓著等從業人員或團隊皆可報名，經過3個月漫長評選得獎名單終於出爐，在9月25日由衛生福利部政務次長薛瑞元、司長黃怡超及生物技術開發中心董事長涂醒哲、外交部NGO委員會執行長王雪虹、高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆、消基會創辦人柴松林等人出席給予得獎者勉勵。

本屆國際醫療典範獎共有11組團體隊伍及13組個人參賽者報名，並從中遴選出北美洲台灣人醫師協會、馬偕紀念醫院國際醫療中心、國立臺灣大學醫學院附設醫院國際醫療中心及新光吳火獅紀念醫院國際醫療服務中心緬甸工作小組4組傑出團隊，以及沈裕明醫師、陳國鼎醫師、蕭世槐副院長及關皚麗醫師4位卓越醫療從業人員予以表揚。

▲▼ 翻攝自影片。

▲▼ 翻攝自影片。

本次傑出團隊中包含新光醫院國際療服務中心緬甸工作小組，以緬甸作為台灣國際醫療的起點，從民國104年開始開始對緬甸展開基層家醫的訓練計畫，提供技術及諮詢，讓他們學會之後到自己的醫院可以將知識帶回家鄉、交給其他同事。此外，像是包含在帛琉的國際醫療上，從一開始的義診到後期的保險醫療服務，開展出對邦交國很成功的國際醫療模式等，因此受到第五屆國際醫療典範獎肯定。

此外，本屆國際醫療典範獎首創網路人氣獎，在總投票數13萬票各界熱烈支持下，選出5組網路人氣獎得主：個人組鄭隆賓醫師、張克士醫師、陳國鼎醫師、關皚麗醫師；團體組員榮醫院國際醫療部、小港醫院國際醫療暨對外合作中心。

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