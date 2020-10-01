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「十一」前夕美軍動作頻　派5架軍機入南海

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▲▼美國5軍機9月30日再次進入南海行動。（圖／取自SCSPI Twitter）

▲美國5軍機9月30日再次進入南海行動。（圖／取自SCSPI Twitter）

記者陳政錄／綜合報導

大陸十一前夕，據「南海戰略態勢感知」計劃平台發布，美軍共於9月30日派遣5架軍機進入南海活動，包括4架美國空軍的KC-135加油機（為KC- 135R和KC-135T型）和1架美國海軍的P-8A反潛巡邏機。

「南海戰略態勢感知」計劃平台監測數據顯示，美國海軍的P-8A巡邏機，是於9月30日當天上午9時50分左右，途徑巴士海峽進入南海。

美國海軍一架P-8A「海神」。（圖／CFP）

▲美國海軍一架P-8A「海神」反潛巡邏機。（圖／CFP）

另4架美國空軍的KC-135加油機，分別於9月30日凌晨1時、早上6時30分、上午9時、10時左右途徑巴士海峽進入南海。

值得注意的是，面對南海局勢緊張，近日大陸才剛有一艘萬噸級的海事巡邏船「海巡09」，於9月29日在廣州黃埔文沖船廠出塢，開始進入後續舾装階段。

據了解，該船設計排水量10700噸，滿載排水量達13000噸，是大陸首艘萬噸級的海事巡邏船，正式列編後，將成為大陸噸位最大的海上執法公務船。陸媒報導稱，「海巡09」服役後，將到南海巡航，擔任南海編隊的指揮船。

美國國務院曾於9月27日發聲明，抨擊中國未遵守承諾，持續推動南沙群島軍事化。對此，中國外交部發言人華春瑩9月28日在推特「火力全開」，指美軍半年來有3000架次飛機、60艘軍艦進入南海，這才是「南海軍事化」。

►時間對我們來說完全沒用！

▼「南海戰略態勢感知」計劃平台SCSPI發布監測美軍動向的資料。（圖／取自SCSPI Twitter）

▲▼美國5軍機9月30日再次進入南海行動。（圖／取自SCSPI Twitter）

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