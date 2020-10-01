連假出遊新攻略！淡海輕軌「1日票」開賣　50元銅板搭到飽　

▲淡海輕軌、淡水區內公車50元搭到飽，1日交通聯票10月1日開賣。（圖／新北捷運提供，下同）



記者蔡文鈴／新北報導

新北捷運公司先前與淡海輕軌沿線商家推出「一日券，優惠圈」活動後，這次與公車業者聯手推出「一日交通聯票」，只要花一枚50元銅板就能一日搭到飽，交通票於10月1日開賣，民眾也可透過網路預購現場取票。

淡海輕軌與淡水客運及指南客運共12條公車路線連結，聯合推出淡海輕軌「一日交通聯票」，優惠票價50元，限當日使用，自10月1日中秋連假起於輕軌紅樹林站售票處及捷運淡水站外的遊客服務中心正式對外販售，民眾也可於網站線上預購至現場取票，購買聯票同樣享有原一日券優惠圈內36家商家提供的商家優惠，歡迎民眾一同來淡海吃喝玩樂。

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新北捷運公司表示，藍海線第一期即將於年底通車至漁人碼頭，因漁人碼頭及淡海輕軌位處新北市重要觀光區域，可預期通車後將吸引觀光客前來朝聖，配合藍海線通車，淡海輕軌車票將進行改版。

本次票面設計由曾榮獲德國IF大獎的設計師操刀，以藍海線重要地標「藍海橋」光雕色彩為設計發想進行整體設計，除色彩外，票面的文字設計加入眼睛、微笑象徵，並隱喻人與人拉著手及輕軌搭起人與人間的橋樑，也將藍海線3個站景點元素套入，讓這張入場券增添收藏價值。

除了10月1日全新推出的1日交通聯票外、其餘包含自行車單程票、單程票、優待票預計於藍海線通車時開始販售；當天營運時間內，民眾可不限次數搭乘淡海輕軌及淡水客運、指南客運的12條指定路線，包含836、837、875、881、894、983、870、紅26、紅37、紅38、藍海1、藍海2等，希望這張結合公車及商圈的不斷點入場券能帶領民眾體驗淡水地區的美好生活，促進觀光帶動地方發展。