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快訊／小模闖施工中淡海輕軌外拍...攝影師爽發IG炫耀　捷運公司開罰了

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▲▼自稱散步系攝影師的李男帶小模闖入淡海輕軌未開放的藍海橋軌道內外拍。（圖／翻攝自當事人Instagram）

▲自稱散步系攝影師的李男帶小模闖入淡海輕軌未開放的藍海橋軌道內外拍。（圖／翻攝自當事人Instagram）

記者羅婉庭／新北報導

新北市一名男攝影師帶小模與一名男子共3人闖入淡海輕軌第一期藍海線施工路段拍外拍，並將拍攝過程上傳Instagram限時動態，並大讚場「這邊意外日系」，遭到網友檢舉。事後，捷運捷運公司開罰1500元罰鍰。

新北市捷運局公司表示，經檢視影片後確認3人闖入的為淡海輕軌藍海線的「藍海橋段」，民眾違規進入行車管制區屬實，本公司已逕行通報捷運警察，將依《大眾捷運法》第五十條第一項第三款，「進入大眾捷運系統之路線、橋梁、隧道內，雖未造成列車延誤滿5分鐘」，針對違規樣態開立1500元至7500元之罰鍰。

簡單來說，新北市規定，罰鍰依程度訂定1500、4500、7500元三個級距，延誤系統時間越長罰得越重，該小模闖入尚未營運之路線，沒有影響通車，因此以最低金額開罰1500元。

新北市捷運局公司表示，將盡快完成並報請交通部辦理履勘，履勘改善後即可取得營運許可，目標今年底通車，沿線景點可連接淡水漁人碼頭，探尋清法遺蹟，同時串連金色水岸自行車道，能飽覽淡水河口及無邊海岸線，未來更將推動沙崙文創園區開發，帶動沿線區域發展及風貌更新。

因沿線風景優美，攝影師帶小模違規闖入拍照，也讓淡海輕軌藍海線意外受到關注。新北市捷運局公司表示，藍海橋跨越淡水沙崙地區非常具有意義的清法戰爭遺址，同時也跨越公司田溪出海口，年底藍海線通車，民眾可搭乘輕軌通過藍海橋，不僅可欣賞台灣海峽的壯闊美景，如在日落時分搭車，更可欣賞到淡水最知名的夕陽沉入海平面的美麗景色，入夜之後，藍海橋會上演美麗的光雕秀璀璨奪目，民眾於不同時段來搭乘輕軌，可有不同的體驗。

▲淡海輕軌藍海線的「藍海橋段」沿線風景。（圖／新北捷運公司提供）

▲淡海輕軌藍海線的「藍海橋段」沿線風景。（圖／新北捷運公司提供）

▲淡海輕軌藍海線的「藍海橋段」沿線風景。（圖／新北捷運公司提供）

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