恐怖鄰居開「震樓神器」互相傷害　專家曝3點缺陷：用了更慘

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名林先生今年剛搬到新社區，但樓下鄰居不滿他走路聲響，竟長期用「震樓神器」製造噪音，每5秒鐘就發出一次聲響，最久長達10小時。他試圖上門理論，但對方不開門，還把電鈴拔掉，連管委會也無可奈何。有專家指出，使用震樓神器害人害己，不僅自家音量超過80分貝，恐怕造成建物結構損傷，還可能觸犯刑法強制罪。

根據《東森新聞》報導，林先生去年10月買房後，今年2月正式入住，不料才剛搬來，樓下鄰居隨即上門警告「走路小聲一點」。隔天，鄰居開始使用「震樓神器」，每天只要一知道他回到家，就會開始敲擊樓板，讓林先生長期下來不堪其擾，甚至出現神經衰弱。

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▲林先生今年2月搬入新家，卻不知道樓下住了一個恐怖鄰居。（圖／東森新聞）

林先生後來才知道，前屋主疑似不堪惡鄰，才選擇賣屋搬走。對此，附近住戶指證歷歷，「他（樓下鄰居）不理人耶，門鈴是拔掉的，管委會要他開門，他也不理。」社區管委會回應，已經通知發出聲音的住戶好幾次，但對方始終不開門，「我們現在也是無能為力。」

據了解，「震樓神器」是圓形或方形的馬達裝置，通常連結電源線、擁有顯示螢幕，還有一支遙控器可以調整振動頻率，有時搭配金屬長桿，固定在天花板上，往往被用來「以暴制暴」，經網路實測最高可達73分貝，用於樓上、樓下的鄰居糾紛報復。

▲遭控住戶從不開門，更拔除電鈴，管委會也束手無策。（圖／東森新聞）

恐怖的是，「震樓神器」輕易能在各大平台、網拍購得，還有買家留下5星好評激推「樓上有惡鄰居必買，好好勸說兩年無效，開3天立即見效」、「這個開機5分鐘比叫警察有用得多，偉大的發明」。

儘管有網路賣家宣稱這是「和平神器」，還強調此舉是為了要求鄰居發揮同理心，「若要惡意吵別人，抱歉我沒辦法賣您，彼此尊重才是王道！」但仍無法避免有心人士惡意濫用，搖身成為「惡鄰居」。

▲▼震樓神器輕易能購得，使用卻可能傷害建物結構、觸犯刑事強制罪。（圖／東森新聞）

不過，使用「震樓神器」反制，自家音量也可能超過80分貝，可謂名符其實的「互相傷害」。律師提醒，使用震樓神器，可能觸犯刑法強制罪，可處拘役、3年以下有期徒刑，或9000元以下罰金；或違反社會秩序維護法，被開罰6000元以下罰鍰。

另外，有建築師也指出，「震樓神器」長期外力可能造成細微裂縫，若強震發生，恐怕造成建物結構體損傷，終究是損人不利己，還是不要使用的好。

▼常見的震樓神器樣貌。（圖／東森新聞）

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