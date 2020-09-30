「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

▲「湧言會」成員傾巢而出，一起於社群發文祝賀中秋節。（圖／湧言會提供）



記者陶本和／台北報導

中秋連續假期將至，總統蔡英文率先發送祝福訊息後，各民意代表也陸續上傳中秋祝賀圖卡。民進黨內新興派系「湧言會」成員立法委員王定宇、林楚茵、管碧玲、趙天麟等人，也集體在30日晚間同步上傳中秋祝福圖卡，強攻網路社群。

在這次中秋連假開始前夕，「湧言會」成員包括：立委趙天麟、管碧玲、王定宇、林楚茵，以及台北市議員阮昭雄，新北市議員何博文、張志豪、高雄市議員江瑞鴻、李喬如、李雅慧、林智鴻、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳、陳致中、鄭光峰，高雄市議會前副議長蔡昌達、前市議員李雨庭等，於晚間八點同步上傳中秋祝福圖卡，強攻網路社群。

趙天麟說，這次的中秋祝福圖卡從文案到設計，與年輕的助理討論後，使用網路遊戲的元素，用小精靈吃月餅的概念，統一視覺幫大家製作圖卡，一起上線效果很吸睛；而管碧玲表示，中秋是家人團聚的日子，但也許家人親友分布在各地，可在臉書文章中標註親友，傳達思念，感覺相當溫馨。

林楚茵則說，中秋佳節通常是祝福圖卡爆發日，只有個別立委的祝福圖卡顯得有點無趣，所以想要串連大家，讓祝福傳遞下去。

其他人也看了這些新聞...

► 別想打混！教召將改1年1訓14天 林為洲加碼討論重啟徵兵制

► 缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成 義務役預官停考斷來源



更多相關新聞...

► 遭酸「為何不簽下去」 徐巧芯嗆爆林靜儀：我談的是義務役！

► 網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」 役政署回應了

►振興一下我們的美麗