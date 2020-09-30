封閉36年！「新竹州圖書館」10/1重啟對外開放　VR、3M高書海成焦點

▲新竹州圖書館明起重啟對外開放。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

封閉了36年、市定古蹟「新竹州圖書館」明（1）日起將重啟至明年3月。值得注意的是，隨著「2020台灣設計展」也於明日舉行，州圖也策畫為期半年的「重啟•未來閱讀」展覽，邀請當代藝術家創作，打造近3公尺高書海、VR建構出虛擬圖書館等，讓民眾重溫日治時期州圖的風光。

透過公私協力，「新竹州圖書館」明起重啟對外開放，新竹市長林智堅、文化部長李永得、新光人壽慈善基金會董事長吳東進、新光合成纖維董事長吳東昇等人，今（30）日一同啟動開幕儀式。

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林智堅表示，為了讓95歲的新竹州圖書館再次對外開放，5年前他帶太太手作司康拜訪，誠意感動董事長吳東進進而促成雙方同意一同修復州圖，沒想到修復過程中，還缺額9百萬元，林智堅市長再次拜訪，吳董事長爽快答應，公、私合力才讓新竹州圖書館得以再次對外開放。

吳東進回憶道，出生在新竹的他，當年美軍轟炸台灣時，也意外波擊新竹市，且只有新竹州圖書館幸運躲過，「美麗錯誤」讓州圖得以被保存，他期待，新竹州圖書館再次開館後，再現當年藝文中心的風光。

李永得則說，新光集團於1984年取得「新竹州圖書館」的產權以後，就沒有對外開放使用過，如今歷經新竹市府、新光人壽、文化部三方經費投入後，短時間內完成調查研究與修復，讓塵封36年的館舍，得以重新開放，可說是公私合作的最佳典範。

值得注意的是，「重啟•未來閱讀」策展人張馨之表示，歷時近百年，現今閱讀形式已經大不相同，藝術家陶亞倫以VR打造虛擬圖書館；藝術家劉文瑄打造書本雕塑；藝術家范承宗將傳統手工書籍裝幀拆解與重構成近3公尺高書海；匈牙利籍藝術家托馬斯・史維特運用互動介面，將手寫文字投影在牆面上，探討未來形式的閱讀和書寫；設計團隊霧室、和碩及祥業工業合力在州圖昔日的兒童、書報閱覽室打造「旅行的入口」。

「2020台灣設計展」在10月1日至11日舉行，不過「新竹州圖書館」將持續開放至明年3月7日，在此次展覽結束後也將回歸關閉狀態，由新光集團規劃空間，據悉也將朝向以閱讀、策展為主要方向進行。

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