高雄半裸男趴地1打2...街頭變真人摔角場！警抵達前已被KO

▲高雄市一名男子涉及多起機車置物箱竊案，最後潛入住宅偷竊被活逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

偷不成連衣服都被脱了！高雄市有一名無業男子缺錢闖空門，沒想到就在偷竊屋主車輛的時候，被回家的屋主發現，最後雙方在門口扭打，鄰居發現後立刻加入戰局，順利將偷竊男子壓制，警方趕到現場後發現，這名偷竊男子不但被壓制在地上，就上衣都不見了！

這起竊案就發生14日晚間八點多，一名待業的陳姓男子闖入高雄市三民區的一棟民宅當中，但沒找到現金等財物，他不想空手而回，竟異想天開想把停在門口的貨車給開走，雖然有偷到鑰匙，不過他卻沒料到車子有暗鎖無法發動，這個時候屋主返家，看到有人要偷車，立刻將陳姓男子從車上拖下來，雙方扭打在一起。

▲高雄市一名男子涉及多起機車置物箱竊案，最後潛入住宅偷竊最後被活逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名男子涉及多起機車置物箱竊案，最後潛入住宅偷竊最後被活逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鄰居看到這一幕，也立刻加入幫忙，最後這名陳姓男子被壓制在地上，就連衣服都被脫光，顯得非常的狼狽，最後被以現行犯帶回派出所，經清查陳姓男子另外涉及高雄市不少撬開機車置物箱等竊盜案件，全案依加重竊盜及汽車竊盜未遂等罪嫌，先行移請高雄地檢偵辦。