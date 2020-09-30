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無國界醫師「愛無限」體驗展10/1開跑！　一探精彩「前線救援」故事

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無國界醫師。（圖／無國界醫師提供）

▲財團法人無國界醫生基金會舉行《愛 無界限》行動體驗展覽。（圖／無國界醫師提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

財團法人無國界醫生基金會今（30）日宣佈《愛 無界限》行動體驗展覽將於捷運中山站4號出口的「心中山」線形公園開展，展期將自10月1日起至10月25日止，展覽內容精心規劃六大議題，包括「武裝衝突」、「流行病與傳染病」、「天然災害」、「被排拒於醫療系統外的群體」、「公共衛生」、「水資源」，訴說全球至少18個前線救援故事。

無國界醫生組織已在超過70個國家發展446個援助專案，進行10,384,000個門診，等同於救治近五成的台灣人口、迎接了329,900個的新生命，是台灣新生兒數的近兩倍，另還提供400,200人心理諮商以及346,900戶家庭急難救助包。

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無國界醫生基金會董事長劉鎮鯤醫師在無國界醫生組織超過10年、7度參與前線救援任務。他表示，無國界醫生不只帶我幾乎到世界的盡頭，更在這當中看見無國界醫生是如何在自然災害後快速回應災民需求、在武裝衝突地區極盡所能的保持中立並給予無辜平民醫療援助、在國際社會冷漠回應伊波拉病毒疫情時，竭盡所能的幫助病人並呼籲國際關注。

無國界醫師。（圖／無國界醫師提供）

▲展覽將於捷運中山站4號出口的「心中山」線形公園開展。

過去無國界醫生在台灣曾舉辦不同類型的活動，包括2015年6月的《醫靠無界》無國界醫生之旅攝影展、2016年4月的《穿梭救援間》救援場景體驗展、2018年開始舉辦的群眾地圖繪製活動「地圖松」（mapathon），以及2017至2019年的三場電影節等，無國界醫生在2019年正式在台灣登記成為「財團法人無國界醫生基金會」。

此次《愛 無界限》行動體驗展覽以「求救」（SOS）、「救援」（SAVE）及「手」（HAND）作為核心設計概念，象徵著無國界醫生基金會邀請民眾為各地亟須救援的人們伸出援手；此外，現場也設有「即刻救援互動機」，民眾只要按下愛心鍵，即可選擇想關注更多的無國界醫生專案，後續掃描畫面中的QR Code，可產生個人專屬的無國界行動護照和臉書大頭貼。

無國界醫師。（圖／無國界醫師提供）

▲過去無國界醫生在台灣曾舉辦不同類型的活動。

《愛 無界限》無國界醫生行動體驗展覽資訊：
展覽走期：2020年10月1日（四）至10月25日（日）
開放時間：週一至週日 上午10:00至晚間10:00（10月25日展至晚間6:00）
地點：臺北捷運中山站4號出口－「心中山」線形公園

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無國界醫師愛無限前線救援

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