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女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資

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記者柯沛辰／綜合報導

一名女子22日透過LINE TAXI叫車，不料司機嫌路程太短，當場將她丟包路邊，還偷收70元車資。事後，女子投訴無門，在臉書曝光事件經過，引發網友熱議。對此，LINE TAXI回應，已經返還70元車資，並向乘客致歉，未來將加強司機訓練，乘客也可以利用「封鎖司機」功能，避免碰上同一名駕駛。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她兩次透過LINE TAXI叫車，同樣路程，都碰上同一名司機。第一次叫的時候，司機一路上抱怨「路程很短，中山北路到中山國小我賺不到錢，還要給平台抽」，讓她感覺被教訓，心裡很無奈。

如今第二次叫車，她又碰上同一位司機，一樣說要從中山北路到吉林路。不料上車後，才轉了個彎，司機劈頭就說「有叫過嗎」、「路邊放妳下車，我不想載妳，錢我不收，根本賠錢的路程」。她一聽傻眼，只能默默下車，怎料司機立刻按下結帳，透過Line pey扣去70元車資。

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▲▼女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資。（圖／爆怨公社）

▲原PO被丟包，還被收了70元車資。（圖／爆怨公社）

原PO表示，她第一時間申訴未獲回應，打客服電話也不通，難道從中山北路26巷轉到36巷要70元？「這就是LINE TAXI的司機嗎？真的很優秀喔！」

許多網友看完紛紛留言，「他骨子裡就還是計程車呀，就只是不同平台」、「現在連小黃都不敢明目張膽拒載短程，把客人趕下車還收費」、「轉個彎就賺70元，好好賺喔」、「拒載短程本來就不符規定，都先告知路程了，不開心幹嘛要接單呢？」

LINE TAXI去年整合平台，以15%較低抽成與計程車司機合作，加入者須具備駕照、行照及執業登記證，而且車齡要在9年9個月內。有司機私下透露，其實只要接的單夠多，反而希望載到短程客人，因為愈短程愈好賺。

▲▼女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資。（圖／東森新聞）

▲LINE TAXI回應，已聯繫乘客致歉，並退還70元車資。（圖／東森新聞）

對此，LINE TAXI客戶服務主管黃思怡回應，很抱歉讓乘客有不好的感受，在收到反映後，當下除了立刻聯繫乘客致歉，也將此趟車資70元返還，日後會持續加強司機的教育訓練，並予以當事司機警告。

事後，原PO也更新後續，強調不在意該平台如何懲處，有退款就行了，「但這種司機還是不要接客比較好，其實我沒有缺70，只是不爽沒載我到目的地還收錢，不然本來我下車就算了！」

LINE TAXI表示，App有雙向評分機制，若感受到不適，還可以點選「封鎖司機」，之後便不會再媒合相同司機給同一名乘客，避免類似糾紛再次出現。

▲▼女搭LINE TAXI被路邊丟包　司機「轉個彎70元」爽收車資。（圖／東森新聞）

▲LINE TAXI表示，可以封鎖司機，避免再次媒合。（圖／東森新聞）

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