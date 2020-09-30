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Google紀念張愛玲百歲誕辰！文壇女神「700封信」神秘面紗首曝光

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▲▼文壇女神張愛玲百歲誕辰，Google首頁也紀念。（圖／翻攝自Google）

▲文壇女神張愛玲百歲誕辰，Google首頁也紀念。（圖／翻攝自Google）

記者林育綾／台北報導

Google今（30）日首頁是一名穿著紅色旗袍的女子，身旁還有紅玫瑰與白玫瑰、文書等圖樣，正是為了紀念「文壇女神」張愛玲百歲誕辰。出版界也紛紛推出相關紀念書籍、刊物，包括3大文學雜誌都推出張愛玲專題，皇冠更在今年首度推出第一手史料《張愛玲往來書信集》，700封書信不僅能看見她生前和宋淇夫婦的友誼，還包括神秘的生活、寫作過程都曝光，讓不少粉絲大喊「這個月為了張愛玲，荷包大失血！」

▲▼今年適逢張愛玲百歲誕辰，皇冠文化集團推出張愛玲系列改版、周邊、史料新書等。（圖／皇冠文化集團）

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▲今年適逢張愛玲百歲誕辰，皇冠文化集團推出張愛玲系列創作改版，還有周邊手帳等。（圖／皇冠文化集團）

張愛玲出生於1920年9月30日，卒於1995年9月8日，是知名的華人現代小說家，曾被譽為「當代曹雪芹」。她一生發表大量創作，如《沉香屑‧第一爐香》、《傾城之戀》、《金鎖記》等，震撼文壇，是文學界令人望塵莫及的女神，作品往往有多層次的意象和暗喻，而短篇小說如《紅玫瑰與白玫瑰》、《色，戒》等也曾被改編為電影，其中以《色，戒》在2007年被李安導演搬上大螢幕時，轟動各界，引發熱烈討論。

▲▼今年適逢張愛玲百歲誕辰，國內三大文學雜誌包括《印刻文學生活誌》、《皇冠文學》、《聯合文學》都紛紛在9月號推出張愛玲專題。（圖／翻攝自博客來）

▲國內三大文學雜誌包括《印刻文學生活誌》、《皇冠文學》、《聯合文學》都紛紛在9月號推出張愛玲專題。（圖／翻攝自博客來）

今年適逢張愛玲百歲誕辰，國內三大文學雜誌包括《印刻文學生活誌》、《皇冠文學》、《聯合文學》都紛紛在9月號推出張愛玲專題；聯經出版社也出版《色，戒：從張愛玲到李安》一書。而張愛玲身為皇冠出版的元老作家，皇冠除了從今年1月起陸續改版張愛玲系列作品，封面更放上她的親筆手寫字，更在9月首度推出第一手史料《張愛玲往來書信集》，分別為「紙短情長」、「書不盡言」總共2冊不分售。

▲▼今年適逢張愛玲百歲誕辰，皇冠文化集團推出張愛玲系列改版、周邊、史料新書等。（圖／皇冠文化集團）

▲皇冠除了從今年1月起陸續改版張愛玲系列作品，封面更放上她的親筆手寫字。（圖／皇冠文化集團）

《張愛玲往來書信集》由宋淇夫婦的長子宋以朗，也就是目前張愛玲文學遺產的執行人所編輯。書中收錄張愛玲700封以上的往來書信，她從1952年從上海赴香港完成學業，因緣際會結識了宋淇和宋鄺文美，1995年離港赴美生活以後，三人就開始通信長達40年，張愛玲更將夫婦兩人視為下半生最信任的摯友。

▲▼今年適逢張愛玲百歲誕辰，皇冠文化集團推出張愛玲系列改版、周邊、史料新書等。（圖／皇冠文化集團）

▲《張愛玲往來書信集》集結40年來超過700封信，堪稱是研究張愛玲最珍貴的第一手史料。（圖／皇冠文化集團）

她在信中寫到關於文學創作、出版業務，更詳實記下在美國生活的種種瑣事，包括她惦記的旗袍樣式、她做的夢、她的食衣住行、她的遷徙和病痛⋯等。《張愛玲往來書信集》始於1995年，止於1995年，40年來超過700封，多達70幾萬字，揭開張愛玲不為人知的神秘面紗，也堪稱是研究張愛玲最珍貴的第一手史料。

讀者不僅可以看見她的寫作過程，還有和宋淇夫婦之間的真摯情誼，更從字裡行間反映時代變遷的縮影。而張愛玲晚年獨居美國洛杉磯時，深居簡出的生活更增添她的神秘色彩，研究她的風潮從不止息，因此這套書的出版估計將成為「張迷」的必備收藏。

▲▼張愛玲是皇冠出版的元老級作家，皇冠文化集團大舉推出張愛玲百歲誕辰紀念活動。（圖／皇冠文化集團）

▲張愛玲是皇冠出版的元老級作家，皇冠文化集團大舉推出張愛玲百歲誕辰紀念活動。（圖／皇冠文化集團）

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