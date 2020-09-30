爆乳鋼琴大戰！網紅鏡頭前「只剩2片貝殼」　反應超兩極：Pan贏了

▲Leezy之前彈奏《Secret》爆紅。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／이지Leezy）

網搜小組／周亭瑋報導

隨著Pan Piano爆紅，鋼琴類Youtuber彷彿進入戰國時代，不只比琴藝，更要比「裝備」吸睛度。南韓知名網紅Leezy（임이지）平時就會分享爆乳彈琴的影片，不過這陣子更突破尺度，鏡頭前只剩兩片貝殼啦！

一名網友在PTT發文驚呼，「繼上次8月的外國鋼琴家穿薄紗，過了一陣子再去看，居然進化到戴貝殼，鋼琴打不過pan（Pan Piano）和Ru（Ru味春捲），改彈拇指琴，這場激烈的鬥爭將會演化到什麼地步，讓我們繼續看下去。」

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從新推出的影片可見，Leezy胸前只有2片貝殼遮擋，有別於之前的鋼琴演奏，這次她用拇指琴撥彈出耳熟能詳的阿拉丁主題曲《A Whole New World》，雖然尺度破表，但仍散發出清新氣質，加上不同鏡位穿插，整體來說是蠻舒服的表演。

▲這回破尺度穿貝殼裝。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／이지Leezy）

一派鄉民看完大讚，「軍備競賽」、「衣料越少戰力越高」、「想不到這行競爭不輸晶圓代工啊」、「防禦力越來越高了，情趣內衣都出來了」、「我覺得這個比較好，音樂好聽、敢露臉、衣服又讚」、「促進世界和平」。

然而，許多老司機則不太買單，吐槽直呼「太露了好不喜歡，喜歡若隱若現」、「物化女性的只一直都是女性」、「PAN厲害的是那種心癢癢的感覺」、「她不太懂男人想要的是什麼」、「Pan強太多了，身材、琴藝、誠意、認真...完全輾壓」。