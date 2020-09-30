韓國蒜頭「2公斤300有找」！她怒轟台灣炒作蒜價　網點破：不能比

▲韓國蒜頭很便宜。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

台灣近期蒜價飆漲，尤其中秋烤肉將至，蒜頭價格一度衝到每公斤434元。一名身處韓國的女網友透露，韓國超市到處都有剝好皮的蒜頭，而且都是用塑膠袋裝一大包在賣，價格比台灣便宜好幾倍，「台灣怎麼這麼貴呢？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，聽說台灣目前蒜頭快要比肉還貴，於是在韓國逛超市時也有特別留意蒜價，想不到在物價高漲的韓國，2公斤裝的蒜頭只要9900韓元（約新台幣244元），而且還已經剝皮處理完畢，煮飯時直接抓一顆來切就好。她文末無奈地對台灣商人說，「請菜蟲不要惡意炒作，囤那麼多是要驅邪喔？」

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底下留言的網友全指出，韓國本來就盛產蒜頭，價格當然比較便宜，物價不該用單一品項來比較，「這跟賓士奧迪BMW怎麼比台灣便宜的邏輯87%像」、「你怎不說台灣香蕉多便宜，日本香蕉貴到爆」、「因為韓國料理很多會放大蒜泥，吃的量比台菜多很多，但韓國吃生菜烤肉的菜非常貴，所以不能這樣比啦。」

網友也點出一項重點，雖然韓國的蒜頭比較便宜，但吃起來就是不夠味，喜歡嗆辣帶勁的還是適合本土蒜頭，「進口的大蒜不好吃，台灣的蒜香比較濃厚」、「進口的大蒜不好吃，台灣的蒜香比較濃厚」、「菜蟲一定有的，可是臺灣蒜頭香氣真的比較夠。」

據了解，基隆關24日查獲進口貨櫃藏匿「8公噸」的大陸蒜頭，但貨名卻申報為「蕎麥殼靠枕」，經過儀器篩選時才發現異常，立即開櫃檢查，確認涉及走私大陸蒜頭，依法將處以貨價3倍以下的罰緩，並沒收貨物。

▼基隆關日前查獲走私大陸蒜頭8公噸。（圖／記者郭世賢翻攝）

