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「3分16秒片」外流禍首竟是他　台版N號房裡無恥自誇：萬勿錯過

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圖、文／鏡週刊 

疑似女藝人的性愛影片在網路瘋傳，造成輿論譁然，本刊接獲爆料，指相關影片是從知名情色論壇「創意私房」流出，網友付費加入後，即可取得一組專屬編碼，每次下載時也會將編碼轉成浮水印，打在影片上，防止會員將影片外流，此次疑似女星的性愛影片就有該論壇的浮水印，更加確認爆料的真實性。

有網友發現流出影片中的浮水印編碼型式，來自以販賣情色影片、照片牟利的網路論壇「創意私房」。 

▲有網友發現流出影片中的浮水印編碼型式，來自以販賣情色影片、照片牟利的網路論壇「創意私房」。（圖／鏡週刊提供，下同）

警方表示，這類情色網站還會與偷拍集團合作，利用交友軟體與女子約砲或進行性交易，在性愛過程中伺機偷拍，再將影片販賣給情色網站分帳牟利，已有不少女性或小模受害，作法猶如「台版N號房」，警方絕對會偵辦到底。

網路色情論壇「創意私房」內的情色貼文均以菜名顯示，乍看並不覺得內含猥褻訊息。（翻攝網路）

G奶女星遭影射疑似私密影片外流，風波至今已逾半個月，女星的經紀人在事件傳出當下表示：「沒有看過任何外流影片，所以無法評論！」但網路上卻有人表示將繼續曝光尚未外流的影片檔，對此，大部分網友都抨擊放話人士，認為不管女主角是誰，將私密影片外流的舉動，本身就非常惡質。

許多小模的外拍照片，也成為「創意私房」網站販售牟利的商品。（翻攝網路）

「創意私房」用「圖幣」作為虛擬貨幣，作為支付下載圖片及影片的工具。（翻攝網路）

就在事件繼續延燒之際，本刊接獲網友A先生爆料指出，這段外流的3分16秒性愛影片，今年6月就被放在網路色情論壇「創意私房」上，發帖的網友不但將影片細節描述得一清二楚，還提供網友下載牟利。

高雄市刑大在王嫌位於北市松山區的機房中，發現高達130萬張的色情照片、影片，受害者有未成年少女。（翻攝畫面）

具有會員瀏覽權限的A先生表示，在該論壇上傳此性愛影片的版主還貼文寫道：「這位相信大家一定認識，擁有傲人Ｇ奶的女星…，目前活躍於主持、戲劇、外景節目主持，還自創比基尼品牌，積極轉型…」並露骨描述片中的性愛場景，而為了行銷這支性愛影片，並聲稱「本人花了血本才買來這麼精采豐富的內容，可遇不可求萬勿錯過！」使出渾身解數，就為煽動網友付費下載。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


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