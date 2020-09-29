「3歲認命妹」太像福原愛！名場面神同步…本尊感同身受認證

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一段3歲萌娃邊哭邊打桌球的影片近日走紅網路，影片中，小女孩一邊大哭，一邊精準回球，又委屈又要繼續的模樣非常可愛。網友看後心疼又想笑，紛紛驚呼太萌了，「根本翻版福原愛。」而福原愛本人看完這段影片後也現身回應，「我懂妳的心……。」

據《沸點視頻》報導，9月28日，發生在江蘇徐州的一段「3歲女孩邊哭邊打桌球」的影片走紅網路。影片中，萌娃站在桌前大哭，嘴裡喊著爸爸，似乎很不願意繼續打球。

然而，身體很誠實，孩子手臂還在不斷的揮拍，更關鍵的是，每一次都完成了精準回球！

▲3歲女童叉腰邊哭打桌球，根本福原愛小時候。（圖／翻攝自微博）

看到這一幕，網友們真是既心疼又想笑，驚呼孩子委屈又要堅持的模樣太可愛了，「她抬著頭仰天哭時，手還是能精準地把球打回去，真厲害」、「哈哈哈哈哈生活再難也要繼續」、「哈哈哈哈哈哈哈，誰的人生不是這樣跌跌撞撞的前行……」。

還有網友直接聯想到了福原愛，因為她在小時候也曾有邊哭邊練桌球的經歷，「福原愛小時候重播」、「和福原愛一樣可愛」。隨後，福原愛也回應了這段影片，隔空向孩子表示，「我懂妳的心……，可能世界上我是唯一懂妳心的人吧，有機會我們坐著好好聊一聊。」

▲福原愛逗趣回應。（圖／翻攝自微博）

此外，還有網友質疑，孩子這麼小就被逼迫實在很可憐。對此，父親反駁回應，沒有逼孩子去做不願意的事情，學桌球是孩子願意的，但孩子有時會累了、倦了想退縮，作為家長應該引導並陪孩子去堅持。

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