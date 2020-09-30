大陸實驗軍艦曝光　神似美軍「海洋獵人」無人艦

▲大陸所釋出的無人軍艦圖。（圖／擷取自USNI News）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

大陸最近釋出一張實驗中的無人軍艦照片，三船體的外型各方面都像極了美國海軍的「海洋獵人」(Sea Hunter)無人艦(USV)，讓人不禁懷疑是否是模仿美國。

據美國海軍學會新聞(USNI News)報導，儘管這型軍艦的名稱與計畫名都未知，但是從圖片來分析，已經確定了建造單位以及尺寸。與海上獵人相比，中國船隻稍長一些（衛星圖像的測量結果）並且更寬，因此它的排水量可能更高，總體上來說較窄，增加尺寸的主要好處應該是航程和航行。

這艘中國船是由同方江新造船有限公司在江西省九江市建造的。目前尚不清楚這是中國官方的政府資助計劃還是私人企業。眾所周知，江同方新造船公司製造政府船隻，但通常與中國海軍無關。

美軍「海洋獵人」(Sea Hunter)，用於追蹤敵方的潛艇，無需任何水兵上船操作。與現有的遙控小艇相比，「海洋獵人」獨立自動航行，而非由母船主導控制。據研究項目署介紹，「海洋獵人」甚至不需要遙控，取而代之以人工智慧系統接受指令。由美國海軍任務司令部簡單指示終點，「海洋獵人」自定航線前往可能有敵方潛艇匿藏的「不確定海域」，然後使用船載短程雷達探測，也能追蹤水雷。

▲美國「海獵號無人艦」（Sea Hunter）。（圖／達志影像／美聯社）

無人機器人艦艇可以幫助解決美海軍艦隊擴編的問題。擁有無人駕駛水面艦隻的價值在於可以更低的成本獲得更大的武裝力量，海獵人的操作版只花費2000萬美元。相比之下，美海軍將投入載人護衛艦估計約10億美元，而機器人船舶的運營成本也比有人駕駛的船舶便宜。