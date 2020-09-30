嘉寶趴踢秀！99歲嬤參賽刷新紀錄...醫療健康城全台第一

▲嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

活動已邁入第10年的嘉義市長者活躍老化競賽「嘉寶趴踢秀」，日前在東區體育館熱鬧登場，近五百位65歲以上的爺奶熱情尬舞，號稱「千歲團」個個都是身手矯健的舞林高手，其中一位年齡最長99歲來自頂庄社區林劉蕊阿嬤，是歷年來最高齡的參賽者，為10年的競賽活動創下新紀錄，也成為全場的焦點。

陳淑慧副市長出席時表示，「嘉」有一老，如有一「寶」，今天的長者活躍老化嘉寶趴踢(party)秀，共有11支社區隊伍、483人參賽，活動也邁入第10年，雖然受新冠肺炎的影響，但在衛生局的評估下，已做好防護措施並持續辦理。今年年齡最長99歲是來自頂庄社區林劉蕊阿嬤，是歷年來最高齡的參賽者，另4位90歲以上的長者分別是幸福樂齡教育推展協會蔡黃足治阿嬤、西區育英里黃後阿公、雙福基金會(常樂園)的吳菜阿嬤，以及祈樂園的蔡陳寶桂阿嬤。

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陳淑慧呼籲長輩們遵循四個事項，分別是社區參與、定期檢查、飲食均衡及規律運動，便可過個優質優化的老年生活。此外她也指出，最新出爐2020《康健》雜誌健康城市大調查結果，嘉義市勇奪健康城市非六都全國第一，其中「醫療服務」連續2年全台第一，希望保持這樣的品質服務長輩們，共同建造嘉義市為一個世代宜居的友善城市。

每隊參賽隊伍皆有6分鐘的表演時間，內容以舞蹈及健康操為主，只見爺奶們使出渾身解數，各種看家本領都使出來。今日參與趴踢秀的共有11隊，每隊至少30位成員，各隊最年長者，皆獲得由陳淑慧副市長致贈的「敬老獎」價值600元的禮券。

▲白川町社區擊鼓隊帶來彩彩花花樂樂秀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

這場由產官學民合力舉辦的趴踢秀，場內外皆熱鬧滾滾。除了由剛榮獲全國環保戲劇競賽冠軍的東區樂齡歌劇隊以今年國健署指定歌曲《我的餐盤》熱鬧開場外，白川町社區擊鼓隊也帶來鏗鏘有力的《彩彩花花樂樂秀》，每一位臉上都充滿笑容，熱情活力展示練習的成果；此外東吳高職學生現場也為阿嬤做手部美甲彩繪及美髮服務；另外如頂庄、精忠、下埤及大溪社區及長青園等多個社區關懷據點，也將手作作品做系列展覽，活動內容豐富而多元，參與民眾甚多，希望透過此類活動鼓勵長者社會參與，同時也鼓勵世代共融。

今年參賽隊伍不受疫情影響，仍保有高水準演出，今年得獎的前三名，分別為第一名嘉義市幸福樂齡教育推展協會、第二名西區衛生所來憩桃C據點，以及第三名長青園獲得殊榮。其中前兩名將代表嘉義市參加10月份衛生福利部國民健康署的南區分區競賽，為嘉義市爭光。衛生局長張耀懋也提醒長者把握機會於10月30日前，參加嘉人獨享免費的C肝篩檢抽獎活動，可透過二區衛生所、社區及團體預約，或利用成人健檢、整合性篩檢進行檢查，有機會抽一萬元禮券大獎。