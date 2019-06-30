嘉義市長者活力競賽嘉寶趴踢秀　近千長者載歌載舞

▲嘉義市政府衛生局29日，在港坪運動公園體育館舉辦「2019年嘉義市長者活力競賽-嘉寶趴踢秀」。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局29日在港坪運動公園體育館舉辦「2019年嘉義市長者活力競賽-嘉寶趴踢秀」，市長黃敏惠市長、議員及里長到場與16社區近千位65歲以上的長者熱情尬舞，其中65歲以上有576位、80歲以上有58位，尤以東門社區發展協會蔡黃足治阿嬤、嘉義市土風舞協會何玉微阿嬤93歲最年長。黃敏惠致贈每隊最年長的長者「長壽獎」，並讚賞每位長者是嘉義市高齡友善城市「最活躍、最健康」的代言人。



由衛生福利部國民健康署運動保健師資林麗秋教練以今年指定歌曲，惜老歌《阿嬤佮阿公》熱鬧開場，社會處協助提供參賽隊伍的交通接送、「視障按摩」體驗為長輩筋骨紓壓；國立中正大學運動i台灣團隊提供運動指導服務；崇仁醫專美容保健科的年輕學生擔任禮賓大使，也為阿嬤做手部彩繪美甲服務；嘉創中心食工所提供「高齡食品讓長輩品評」；東區資源輔具中心展示「銀髮族輔具與交通工具」；福民社區等八個社區關懷據點也將手作作品做系列展覽。



黃敏惠說嘉寶趴踢秀不再是單純的比賽，整個活動變得豐富多元、趣味活潑，每位長輩收穫滿滿、她也提醒長者嘉義市免費整合性健康篩檢到10月15日止，每周三和六有專車巡迴各里接送大家去做檢查，把握機會多多利用。