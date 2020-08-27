阿里山「台版合掌村」4人闖鐵道！冒死走捷徑　重罰5萬

▲阿里山「台版合掌村」4人闖鐵道！重罰5萬。（圖／林鐵處提供）



記者許力方／綜合報導

嘉義阿里山隱藏「台版合掌村」的，因當年因莫拉克風災重創來鄒族吉部落，重建42戶小木屋「永久屋」成為他們的「德恩亞納部落」，也就是一塊遠離河床平坦安全的聖地，特色外觀吸引不少登山客朝聖。林鐵處25日會同警方稽查，發現4名遊客無視禁令，違規行走鐵路，通通被罰最高5萬元。

德恩亞納部落共有42戶小木屋，每間小木屋前都有屬於自家特色的門牌，且所有房屋都採用高架基座設計，減少破壞地形地貌、維持水土保持。據了解，若想造訪「得恩亞納部落」，其中一個方法便是在多林車站下車，能步行抵達該處，但林鐵處發現，近來遊客前往阿里山鐵路沿線、周邊景點，頻頻發生冒險行走鐵路行為，尤其從十字往返得恩亞納時，貪快、行走軌道，多林站至十字路站路段最多起。

為維護旅客安全，林鐵及文資處持續與嘉義縣警察局密切合作，不定期辦理聯合稽查，並於相關路段增設禁止行走鐵路告示牌，函請相關登山團體勿再辦理行走鐵路活動，同時請站務人員及在地社區協助向旅客宣導。

林鐵處25日再次聯合警方稽查，上午8時22分在十字路車站觀景台附近，發現4名遊客由林鐵54km處（往得恩亞納產業道路叉路）行走鐵路至十字路車站。因已違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」之規定，依據鐵路法第 70 條，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，後續將由竹崎分局函送交通部裁罰。

林鐵處表示，阿里山林業鐵路每日定期列車1、2車次、例假日列車3、6車次之阿里山號皆有行駛至十字路站，另周六、日 311、312車次之中興號列車行駛至奮起湖，歡迎民眾搭乘林鐵，以舒適、便捷、安全的方式探訪林鐵沿線的幽雅秘境。