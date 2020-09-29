從小培養！閨蜜「苦練3招」成功嫁入豪門　網跪：不是靠美色上位

▲好友美夢成真嫁入豪門。（示意圖／unsplash）



記者黃可昀／綜合報導

好友從國中就嚮往嫁入豪門，花了整個青春在做準備，最後真的如願嫁給有錢人！一名女子表示，「整天聽她嚷嚷要嫁入豪門，當時只覺得她很逗比，沒想到如今她已經是2個孩子的媽」，在國內與海外都有多間房產，生活過得相當舒適，算是美夢成真，對方也以過來人身分整理出3個「嫁入豪門必備條件」。

原PO在Dcard表示，以前好友說要嫁給有錢人她也只是隨意聽聽，想不到對方後來真的和大老闆結婚，老公自己開公司做生意，平時有保姆幫忙照顧小孩，還有2輛跑車、3輛轎車代步，台灣房子已經多到數不清，加拿大、法國、日本也都有房產，確實是嫁入了豪門。

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不過，在成功嫁給有錢人以前，好友也付出了很多努力，把自己準備到最佳狀態，機會來臨時才有能力把握，原PO認為「她想嫁入豪門，直接說出來，努力實踐，其實還滿佩服的。」以下3個條件是她認為最重要的特質，想嫁入豪門必須具備：

1、外表

先天五官條件良好，「畢竟外觀只是入門，要吸引男生，這很重要」，好友原本身材肥胖，下定決心減重、保養後女人味大增，但要注意的是，記得避免濃妝豔抹或太過花枝招展，「她說有錢的男生找很艷的女生只會當玩物、當情婦，並不會想走入婚姻」，所以外貌只要順眼親切就好。

2、氣質

外表過關後「相處才是真正重要的」，可透過看畫展、學鋼琴等等培養氣質，也要充實個人內涵，「沒看過她講髒話，就連吃飯都去上西餐禮儀課，感覺真的很想嫁入豪門」，穿著部分也不可過於暴露，可利用貼合身形的衣裙展現曲線，千萬別風格太過火辣前衛。

3、獨立

即便少了男人也要有獨立生活的能力，不可攀附男人而活，但也別當太強勢的女強人，「她從以前就超認真唸書，大學雙主修媒體+西班牙語，至於日語、英文早在念大學前就已經自學考試了」，因為朋友相信能力好的女人會自帶光芒，才能更容易被好對象看見。

網友看完佩服地表示，「跟那種懶得努力只想靠美色上位的不一樣，我覺得很棒」、「其實我覺得還蠻厲害的啊，對比前幾天某位醫師娘的文章，你朋友已經是很努力進修自己、提升自我價值的女生了」、「也想敲碗知道她更多詳細提升自我的故事，以及嫁入豪門之後的生活，關於婆媳以及丈夫的相處，還有她平常付出了什麼。」