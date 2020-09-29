南海戰燒到貿易！4大海域局勢緊繃「商船怕爆」　繞航道延期影響全球

▲中國將展開四大海域軍演，美方高度關注。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國與美國、馬來西亞、汶萊、越南、菲律賓、台灣的南海之爭，開始延伸戰場，28日開始中國在四大海域，南海、東海、黃海、渤海進行軍演，根據外媒分析，這場軍演除了讓周遭國家軍備上上緊發條之外，對於世界貿易運行恐怕也會受到影響，如南海多貿易船隻航行，一年乘載數億美元貿易額，短短四天將造成不小的損失。

根據英國《每日快報》報導，南海可以說是世上最繁忙的水路之一，每年有數億美元的貿易往來，面對連日的中國軍演，且不僅在南海，分析家認為，中國之所以堅持「九段線」立場，就是因為匡列了90％的島嶼跟礁石，除了作為軍事駐點之外，對於海域的控制也有優勢。

美國方面過去曾抨擊，中國在南海海域的軍事化，已經對世界自由貿易與暢通造成威脅。對此澳洲、日本、英國、印度、德國都表示贊同，尤其因為南海的動盪，導致許多商船都會避開部分區域，但卻反讓航行路程變長、交貨期也就更久，燃料也就會使用更多。

風險專家哥特（Johan Gott）表示，只要在和平時期，基本上貨物流通是不會有太大問題，敏感海域因為已經出現過多次的軍演，因此也都建立了「禁止通行」的區域，商船也都會避開。

一份名為「China Power」的報告中提到，比起南海海域的動盪，中國深知該海域對於國內貿易的重要性，比起激烈挑釁或更傾向不擾亂，但目前嚴峻的局勢，很可能會迫使中國採取破壞性的行動，也將帶來巨大的財物損失、國際的負面反應。

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