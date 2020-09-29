快訊／6小時連7震！09：14台東外海規模5.0地震　最大震度4級

▲09：14地震。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
台東外海6小時連7震！根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）上午9時14分發生芮氏規模5.0的有感地震，震央位於東南部海域，地震深度9.9公里，台東縣、屏東縣最大震度4級。
根據中央氣象局的地震報告，今凌晨起，台東外海連續發生7起有感地震，其中最大規模為5.3、最大震度4級。
根據資料，3時5分先發生規模4.4、深度10.9公里的地震，台東縣最大震度4級；4時50分又發生規模5.3、深度9.9公里的地震，台東縣、屏東縣最大震度4級，中部以南、半個台灣都有感。
而接下來5時39分、6時17分、6時35分又接連發生規模3.8、3.9、3.7的地震，台東縣最大震度達3級；8時34分發生規模3.5地震；9時14分又發生規模5.0地震。
【 第055號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年09月29日09時14分17秒
震央位置：北緯22.38° 東經121.03°
震源深度：9.9公里
芮氏規模：5.0
相對位置：臺東縣政府南偏西方 43.9 公里 (位於臺灣東南部海域)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：大武、達仁、太麻里
2級：蘭嶼
1級：臺東市、卑南、綠島、鹿野、東河、海端
● 屏東縣地區最大震度4級
4級：滿州
3級：獅子、恆春、鵝鑾鼻
2級：新埤、墾丁、瑪家、三地門、屏東市
1級：春日、九如、小琉球
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山、高雄市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：新化
1級：楠西、善化、臺南市
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：斗六市
▼03：05地震。（圖／氣象局）
▼04：50地震。（圖／氣象局）
▼05：39地震。（圖／氣象局）
▼06：17地震。（圖／氣象局）
▼06：38地震。（圖／氣象局）
▼08：34地震。（圖／氣象局）