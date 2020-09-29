快訊／6小時連7震！09：14台東外海規模5.0地震　最大震度4級

▲09：14地震。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

台東外海6小時連7震！根據中央氣象局的地震報告，今天（29日）上午9時14分發生芮氏規模5.0的有感地震，震央位於東南部海域，地震深度9.9公里，台東縣、屏東縣最大震度4級。

根據中央氣象局的地震報告，今凌晨起，台東外海連續發生7起有感地震，其中最大規模為5.3、最大震度4級。

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根據資料，3時5分先發生規模4.4、深度10.9公里的地震，台東縣最大震度4級；4時50分又發生規模5.3、深度9.9公里的地震，台東縣、屏東縣最大震度4級，中部以南、半個台灣都有感。

而接下來5時39分、6時17分、6時35分又接連發生規模3.8、3.9、3.7的地震，台東縣最大震度達3級；8時34分發生規模3.5地震；9時14分又發生規模5.0地震。

【 第055號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：109年09月29日09時14分17秒

震央位置：北緯22.38° 東經121.03°

震源深度：9.9公里

芮氏規模：5.0

相對位置：臺東縣政府南偏西方 43.9 公里 (位於臺灣東南部海域)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級

4級：大武、達仁、太麻里

2級：蘭嶼

1級：臺東市、卑南、綠島、鹿野、東河、海端

● 屏東縣地區最大震度4級

4級：滿州

3級：獅子、恆春、鵝鑾鼻

2級：新埤、墾丁、瑪家、三地門、屏東市

1級：春日、九如、小琉球

● 高雄市地區最大震度2級

2級：旗山、高雄市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：新化

1級：楠西、善化、臺南市

● 南投縣地區最大震度1級

1級：玉山

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：斗六市

▼03：05地震。（圖／氣象局）

▼04：50地震。（圖／氣象局）

▼05：39地震。（圖／氣象局）

▼06：17地震。（圖／氣象局）

▼06：38地震。（圖／氣象局）

▼08：34地震。（圖／氣象局）