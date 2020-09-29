快遞箱堆成山「裡面全是毛小孩」　缺氧缺水集體死亡！慘烈影片瘋傳

▲萬隻寵物困快遞箱。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

毛小孩帶給人們陪伴和快樂，然而河南省漯河市22日卻發生近萬隻寵物，因運輸車滯留而長期被困快遞箱，最後缺氧缺水缺糧死亡的慘事。消息傳出後，網友形容事件猶如一場浩劫，呼籲不要透過網上速遞購買寵物，以免悲劇再次發生。

▲現場畫面觸目驚心。（圖／翻攝自微博）

近日一段寵物滯留東興物流園的影片在網路流傳，畫面可以看到，地上擺滿快遞箱，而裡面都裝了寵物，愛護動物組織到場發現，情況比他們想的更嚴重，現場大概有上千隻小動物，很多都已經死亡。有民眾戴手套持剪刀解救箱內寵物，物流公司的工作人員也紛紛協助，自掏腰包找人找地方將存活的動物放出來喝水、吃東西。

▲現場佈滿毛小孩屍體。（圖／翻攝自微博）

陸媒還原事件，原來是3輛載著寵物的運輸車17日從繁殖場出發後，準備前往鄭州中牟縣的物流園，但對方因疫情，以及缺乏「一犬一證」的合法手續而拒絕接收，以致運輸車在中牟縣滯留約3日，有部份動物死亡；後來運輸車轉到安徽阜陽市的繁殖場，但對方見車上載有動物屍體，恐造成場內其他動物受感染，因此也拒絕接收。

▲倖存的貓貓。（圖／翻攝自微博）

有當地記者到達現場發現臭氣熏天，多個愛護動物組織協助救援，將尚有生命跡象的動物轉移到新地點安置。經過點算，倖存動物的總數約1074隻，包括877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗和28隻貓。目前多方介入事件，具體情況及原因仍在調查。

▲物流公司事後派人來消毒清潔。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，引發網友憤慨，認為「歸根究柢都是網購寵物的禍，造成這場浩劫」「可憐的毛孩子們」、「無知的人類竟然把動物當成貨品裝在快遞箱裡」、「快遞公司怎麼能那麼打包動物，應該出臺規定禁止運活物，什麼錢都要賺嗎？！」。不少人呼籲，「請下規定，寵物不要寄快遞」、「懇請大家不要透過快遞購買寵物了」。

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