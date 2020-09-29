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中秋商品抽查　北市商業處籲民眾購買前「三步驟」檢查

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▲▼帳篷示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲帳篷示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡文鈴／台北報導

中秋佳節即將到來，不少民眾會選擇烤肉活動與家人朋友同歡。對此，台北市商業處進期抽查市面上販售相關的露營帳篷、烤肉用具、防蚊產品，其中露營帳篷的不合格率達50%，呼籲民眾購買前檢視三步驟，選購合法標示商品，安心露營歡渡中秋。

台北市商業處近期抽查市面上的露營帳篷、烤肉用具及防蚊產品共計268件，其中，露營帳篷不合格率最高為50%，大多為未標示「製造（進口）商名稱、地址及電話」、「製造日期」等；其次為烤肉用具不合格率6.96 %，大多未標示「製造（進口）商名稱、地址及電話」；而防蚊產品不合格率為5.26%，大多是未標示「其他應注意事項」。

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商業處提醒民眾，確認所購買的商品是不是有完整的標示內容，請檢視以下三個步驟：
步驟一、先選擇有中文標示的商品。
步驟二、確認標示內容包含「商品名稱」、「生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地；屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址」、「主要成分或材料」、「淨重、容量、數量或度量等」、「國曆或西曆製造日期；有時效性者，應加註有效日期或有效期間」。
步驟三、「有危害性」、「與衛生安全有關」、「具有特殊性質或需特別處理」，應標示其用途、使用與保存方法及其他應注意事項。

商業處表示，針對查獲不合格商品，非設籍於本市之製造（進口）商業已移請他縣(市)政府予以處理。另設籍於本市者，商業處已要求廠商限期30日內改善，逾期未改正則將勒令下架。

▲▼北市商業處抽查市面上販售之烤肉用品。（圖／台北市商業處提供）

▲北市商業處抽查市面上販售之烤肉用品。（圖／台北市商業處提供）

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關鍵字：

中秋節北市商業處帳篷

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